E-commerce Jadi Salah Satu Pilihan di Saat Pandemi

(E-commerce kini menjadi salah satu pilihan berbelanja di saat pandemi karena tak perlu keluar rumah. Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Ida Rosnaida Amelia (ibu, dua anak) saat ini punya kesibukan baru. Ia rajin online di sebuah platform e-commerce di sebuah aplikasi penjualan online. Semenjak kampus belajar daring, usaha F&B-nya di kantin sebuah universitas nyaris bangkrut. Sebab semua pelajar belajar dari rumah untuk menghindari covid-19.Segara ia banting setir berjualan baju PL atau preloved secara bal-balan dan mereviewnya secara live. Hasilnya kini ia termasuk yang cukup sukses. "Sejak pandemi awal, saya jualan baju-baju PL ini," bukanya singkat.Ia mengatakan pandemi mengganti kebiasaan banyak orang mencari barang lewat online. "Dan semakin hari semakin naik," paparnya singkat.Tentu saja ini sejalan dengan data yang diberikan oleh Katadata, yang menyebutkan penggunaan e-commerce Indonesia adalah yang tertinggi di dunia.Penulis Andrea Lidwina menjabarkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan persentase penggunaan e-commercenya tertinggi di dunia menurut sumber We Are Social, yang ia beberkan pada 21 April 2021 lalu.Angkanya cukup tinggi, yaitu 88,1 persen penggunaan internet di Indonesia digunakan untuk layanan e-commerce.Posisi negara lainnya yaitu Inggris dengan 86,9 persen, Filipina 86,2 persen, Thailand dan Malaysia dengan angka yang sama yaitu 85 persen.Selanjutnya Jerman, Irlandia, dan Korea Selatan berkisar di angka 84 persen. Italia dan Polandia berada di persentase 82,9 persen.Tentu saja ini merupakan angka yang cukup menjanjikan dalam usaha baru apalagi di dalam masa pandemi seperti sekarang ini.Dan ini pula yang dimanfaatkan oleha Watsons. Perusahaan ritel kesehatan dan kecantikan yang terkenal ini Mengulang kesuksesan Shopathon (Shopping Marathon) di tahun ini-yang juga diadakan setiap tahun.Gelaran festival belanja online Watsons 8.8 Shopathon di Watsons.co.id dan dan Watsons App berlangsung pada 6 – 12 Agustus 2021.“Melihat antusiasme pelanggan untuk berbelanja online ditambah tren kesehatan dan kecantikan yang menjadi salah satu prioritas utama saat ini. Watsons kembali menghadirkan program yang mengedepankan produk-produk tersebut dengan kejutan promo menarik yang sayang untuk dilewatkan tanpa harus keluar rumah,” ujar Lilis Mulyawati, Presiden Direktur Watsons Indonesia.Adapun penawaran promo ini bisa dinikmati seperti diskon sampai dengan 70 persen lho, harga serba Rp88 ribu, special price with great value, hingga Buy 1 Free 1 ataupun multiple buy. Kamu juga bisa berbelanja aneka brand favorit kamu di event ini.