Pandemi Buat Proses Evolusi Solusi Komunikasi Lebih Cepat

(ELG)

Pandemi Covid-19 membuat sebagian kebiasaan kita berubah. Salah satunya yaitu pola komunikasi. Proses evolusi solusi komunikasi menjadi lebih cepat, karena semua orang berlomba untuk mencari solusi terbaikuntuk kebutuhan akan hal tersebut.“Kita tahu bahwa sebagian masyarakat masih melakukan Work from Home (WFH), atau memang sebagian lainnya Work From Anyware (WFA). Jadi pola komunikasi jarak jauh seperti konfrensi sangat penting,” kata Manager Marketing & Technical Marketing Audio Division Ryan Indra Kusumah.Untuk itu, PT. Yamaha Musik Indonesia Distributor (YMID) memperkenalkan lini produk Yamaha Unified Communications. Produk itu menjadi solusi komunikasi suara untuk mendukung kebutuhan pertemuan, presentasi, dan konferensi di gedung perkantoran, pusat pendidikan, dan berbagai tempat yang mana kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan.GM Audio Group PT. YMID Kenichi Hiwasa mengatakan, berkembangnya teknologi dan kondisi dewasa ini mengubah berbagai aspek dalam kehidupan. Salah satunya ialah kebiasaan dalam melakukan pertemuan bisnis, kelas perkuliahan atau kegiatan presentasi dan sejenisnya yang sedianya dilakukan secara tatap muka.Saat ini semua orang berusaha untuk mewujudkan telekomunikasi suara dengan kualitas sebaik-baiknya untuk pertemuan virtual ataupun hybrid yang merupakan gabungan dari pertemuan tatap muka dan virtual.“Saat ini kebutuhan akan peralatan yang menunjang kegiatan-kegiatan tersebut merupakan salah satu syarat penting untuk pengadaan peralatan di berbagai fasilitas meeting dan konferensi," kata Kenichi Hiwasa di Jakarta,Menurut Ryan, untuk mengakomodir ragam kebutuhan dan kapasitas konferensi, terdapat dua jenis produk yang diperkenalkan untuk pasar Indonesia saat ini.Pertama, solusi Plug and Play terdiri dari 3 model speakerphone YVC-200, YVC-330, YVC-1000. Kedua, solusi Installed tersedia ADECIA untuk kebutuhan instalasi di ruangan konferensi yang terdiri dari Processor Konferensi (RM-CR), Ceiling Array Microphone (RM-CG), Table Top Array Microphone (RM-TT).Semua komponen dalam solusi ADECIA merupakan produk yang men-support suplai daya melalui PoE (Power over Ethernet) dan compatible dengan protokol Dante Audio Networking. YVC-1000 dan solusi ADECIA telah mendapatkan sertifikasi dari Microsoft Teams.Ryan optimistis meski banyak kompetitor di lini bisnis ini, pihaknya bisa tetap dilirik pasar lokal. Itu sebabnya, YMID tengah membangun jaringan penjualan."Produk terbaru kami ini akan dijual mulai Januari 2023. Saat ini kami menunggu barang ready sepenuhnya," ujarnya.