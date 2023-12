5 Tips Mendesain Kartu Ucapan Nataru dengan Teknologi Generative AI

(Perfect Corp. YouCam. Foto: Dok. Istimewa)

(yyy)

Jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) orang-orang akan disibukkan dengan berbagai persiapan. Mulai dari mencari outfit yang kece, memilih dekorasi pohon natal, membeli kado dan kartu ucapan, peralatan make up baru, hingga mencari lokasi liburan yang anti-mainstream.Nah, dari hal-hal yang sudah disebutkan di atas sebelumnya, tidak jarang kita juga merasa kesulitan dalam menentukan kado dan kartu ucapan yang akan diberikan kepada teman, keluarga atau pun orang terkasih.Eits jangan khawatir, Alice Chang, Founder & CEO Perfect Corp menuturkan sekarang kamu bisa mendesain kartu ucapan sendiri dengan mudah menggunakan aplikasi YouCam dari Perfect Corp lho. Bagaimana caranya? Yuk, intip di bawah ini:1. Kamu cukup mengunduh aplikasi YouCam AI Pro, kemudian pilih fitur Text-to-Image pada aplikasi YouCam.2. Fitur Text-to-Image akan menampilkan berbagai pilihan tema dan style yang beragam. Kamu cukup menentukan tema mana yang ingin dipilih dan yang paling sesuai.3. Selanjutnya, masukkan ide kreatif atau desain yang diinginkan ke dalam aplikasi YouCam AI Pro sebagai perintah teks singkat.4. Langkah berikutnya, biarkan generator gambar AI memvisualisasikan imajinasi dalam hitungan detik sesuai dengan perintah teks singkat yang telah kamu ketik.5. Kemudian, YouCam AI Pro akan menampilkan beberapa gambar menarik yang bisa dipilih sebagai desain kartu ucapan natal dan tahun baru. Melalui fitur ini, kamu juga dapat mengubah teks berkali-kali, praktis dan mengesankan bukan!Selain kartu ucapan, biasanya kebanyakan orang juga berlomba untuk mengunggah foto liburan yang estetik ke media sosial. Untuk mendapatkan hasil foto yang cantik dan menarik, kamu juga dapat memanfaatkan teknologi inovasi dari Perfect Corp melalui aplikasi YouCam Perfect.Ada berbagai pilihan fitur dengan tema liburan tahun ini yang baru saja dirilis oleh Perfect Corp. Fitur-fitur ini dapat membantu para pengguna YouCam menghasilkan foto dan karya orisinil yang menarik. Jadi, kamu tidak perlu khawatir kehabisan ide untuk bergaya dan mengunggah foto di media sosial.Alice mengatakan bagi kamu yang masih bingung dalam memilih outfit dan gaya make up untuk Natal dan Tahun Baru juga tidak perlu khawatir. Kamu dapat menggunakan filter makeup AR di YouCam Makeup dan YouCam Video. Keduanya dapat membantu kamu dalam menentukan make up terbaik yang cocok untuk momen Nataru nanti.Melalui fitur-fitur eksklusif yang ada pada Aplikasi YouCam, Perfect Corp berharap dapat menambah warna dan semangat liburan setiap orang dan juga mendorong para penggunanya untuk menghasilkan karya orisinil yang menakjubkan."Kami sangat senang dapat membuat momen libur Natal dan Tahun Baru pengguna YouCam di seluruh dunia menjadi lebih berkesan, menyenangkan, dan tak terlupakan," pungkas Alice.