Bermain petualangan Super Mario di dunia nyata ternyata enggak kalah seru. (Foto: Dok. Lego)

(FIR)

Bagi kalian yang merupakan gamers era 90-an, pasti senang melihat Lego dan Nintendo berkolaborasi. Tentunya itu bukan sebuah khayalan, karena lagi-lagi dua permainan jadul tersebut memang kembali berduet.Kolaborasi Lego dan Nintendo menghasilkan produk lengkap pengalaman bermain Lego Super Mario terbaru di Indonesia. Di antaranya, koleksi seru Starter Course, Expansion Sets, dan Collectible Character Packs and Power-Up Packs.Lego Super Mario akan memungkinkan kamu untuk berinteraksi dengan karakter Super Mario 'di dunia nyata'. Melalui koleksi ini kamu bisa membangun rumah Mario sendiri, mencari harta karun yang disembunyikan oleh Toad, serta mengalahkan Koopa Troopa di Benteng yang dijaga ketat. Dan tentu bukan itu saja!Koleksi The Starter Course merupakan kunci untuk memulai seluruh permainan Super Mario di dunia nyata dan menjadi satu-satunya set yang dilengkapi dengan fitur Lego Mario interaktif. Koleksi ini juga menyuruhmu mengumpulkan koin dalam tingkatan permainan yang dibuat dengan blok LEGO.Koleksi Lego Super Mario membawa interaksi, sistem dan aturan yang ada dalam permainan digital Super Mario dan menjadikannya pengalaman bermain blok Lego secara tradisional. Semua koleksi dilengkapi dengan rangkaian tantangan dan karakter unik Super Mario untuk dimainkan sendiri olehmu, atau dimainkan bersama dengan lawan.Selain itu, untuk menambah keseruan juga diluncurkan koleksi 10 karakter musuh yang tersedia dalam Blind Character Packs. Setiap paket rahasia akan berisi karakter yang dapat dibangun dan dimainkan bersama terdiri dari Huckit Crab, Spiny Cheep Cheep, Ninji, Foo, Parachute Goomba, Para-Beetle, Poison Mushroom, Thwimp, Fly Guy dan Bone Goomba!Executive Officer dan Game Producer of Nintendo Co., Ltd, Takashi Tezuka, mengatakan pada peluncuran 22 set Lego Super Mario ini, ia sangat menantikan para penggemar bisa bermain lebih seru dengan koleksi terbaru ini. Termasuk juga koleksi blok Lego Power-Up Packs yang unik."Kami mengerti bahwa tiap penggemar tentu memiliki kesenangan dan imajinasinya masing-masing. Dengan menambahkan blok Lego yang sudah mereka miliki ke Starter Course, dan Expansion sets Lego Super Mario yang berbeda, kami berharap setiap penggemar dapat menciptakan berbagai dunia Mario yang mereka suka dan terus menikmatinya tanpa batas waktu," ujar Takashi.Sementara Digital Design di LEGO Super Mario, LEGO Group, Jonathan Bennink, menjelaskan reaksi penggemar Super Mario yang luar biasa. Ia tahu Super Mario sebuah ikon, dan tentunya para penggemarnya sudah tidak sabar menunggu peluncuran dan detail lengkapnya di Indonesia."Seluruh koleksi yang kami luncurkan, mulai dari Starter Course, Power Up Packs, hingga Expansion Sets dan Character Packs dibuat untuk menghidupkan karakter Super Mario, teman-temannya hingga para musuhnya," terang Jonathan."Kami senang melihat kreativitas penggemar Nintendo dan Lego, dan tidak sabar melihat mereka menuangkan imajinasinya saat bermain dan berinteraksi dengan Super Mario di dunia nyata," sambungnya.