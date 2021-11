PopVoice Gen Z, Fitur buat Kepoin Perilaku Gen Z

(FIR)

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan gambaran demografi Indonesia. Dari data yang dirilis awal tahun ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh Generasi Z , yaitu generasi yang lahir setelah tahun 1994.Dari hasil survei sepanjang Februari-September 2020 itu didapati jumlah Generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa, atau setara dengan 27,94 persen dari total populasi berjumlah 270,2 juta jiwa (27,9%).Kelompok Generasi Z yang akrab disebut sebagai 'digital native', yaitu generasi yang lahir dan tumbuh berkembang dalam era digital, diprediksi akan memiliki daya beli yang signifikan di Indonesia.Nielsen Consumer & Media View (Kuartal II 2016) menemukan bahwa Generasi Z memiliki pengaruh dalam keputusan membeli dalam keluarga. Menyadari akan hal tersebut, platform digital Populix menghadirkan PopVoice Gen Z, yaitu studi berkelanjutan Populix. Platform ini memberikan insight tentang perilaku Gen Z dalam menggunakan internet, media sosial, dan juga konsumsi sehari-hari serta tren yang terjadi di kalangan Gen Z di Indonesia."Saat ini, generasi milenial merupakan kelompok usia yang paling aktif. Namun, masa depan brand sedang dibentuk oleh Generasi Z," ujar Timothy Astandu, Chief Executice Officer (CEO) POPULIX."Sebagai platform survei digital dengan sebaran responden di lebih dari 300 kota di Indonesia, Populix percaya akan potensi besar Generasi Z yang signifikan sebagai konsumen masa depan di negeri ini," sambungnya.Kehadiran fitur PopVoice Gen Z bertujuan untuk membantu para pelaku usaha. Baik UKM maupun perusahaan multi nasional, memahami tren, preferensi, dan perilaku Gen Z sehingga dapat merencakan strategi bisnisnya secara tepat dan berkelanjutan.Acara peluncuran yang dilakukan secara virtual dengan mengusung tema 'PopVoice Gen Z Keys to Unlock the Future Generation of Indonesian Consumers' menandai bentuk komitmen Populix dalam mendukung para kliennya. Yaitu pelaku usaha baik lokal mapun mancanegara, untuk mengembangkan bisnisnya, khususnya pada kelompok Gen Z.