Upaya Menghindarkan Masyarakat dari Produk Tak Bergaransi Resmi

(ELG)

Maraknya produk teknologi yang tidak original mengundang keprihatinan tersendiri bagi Raja IT. Karena itulah, mereka menghadirkan aplikasi khusus memudahkan masyarakat mendapatkan produk IT yang original.Keputusan Raja IT menghadirkan aplikasi sendiri tak lepas dari maraknya toko online dan offline yang menghadirkan produk dengan garansi tidak resmi. Ditambah lagi dengan pengemasan barang yang cenderung ala kadarnya."Raja IT sekarang fokus untuk membuat platfromnya sendiri hal ini dikarenakan banyak dari pilihan toko online dan offline di e-commerce lainya yang menjual barang IT dengan berbagai pilihan harga dan garansi yang tidak resmi serta packing pengiriman yang tidak aman sehingga membuat masyarakat harus benar-benar detail dalam melihat review sebelum membelinya," kata Basuki Surodjo selaku CEO dari Raja IT.Untuk mempermudah masyarakat membeli produk IT yang original, mereka juga menghadirkan dua metode pengiriman dan pengambilan barang. Masyarakat bisa secara langsung mengambil barang yang mereka beli di aplikasi melalui di toko offline atau melalui pengiriman langsung kurir mereka langsung."Pastinya kami harus mempersiapkan website dan aplikasi yang sudah dapat di-download baik di Apps store atau Play store agar lebih mudah diakses masyarakat. Harapan kami juga sangat besar dengan aplikasi Raja IT sebagai media untuk user membeli dengan segala kemudahannya," kata Riani Hadinata selaku Direktur Produk Airmas Group.Sebagai persembahan spesial, mereka menghadirkan program Tukar Barang Yang Lama Jadi Baru. Pengunjung yang hadir dalam acara dapat menukar laptop lama mereka menjadi laptop baru. Acara ini juga dihadiri artis seperti Adysky, Anji, Romedal dan artis-artis lainnya."Ini menjadi cara mengedukasi bagi masyarakat untuk menghindari produk teknologi yang tidak original dan tidak bergaransi resmi," tutup Basuki.