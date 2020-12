Bermain Google Santa Tracker Bersama Keluarga

Sejarah Google Santa Tracker

Awal cerita yang lucu

Hallo Santa! Wah Santa rupanya masih tidur. Sekejap saja dia bangun dan aneka gambar memperlihatkan Santa sudah siap dan berada di track salju dengan rusanya. Dan wuf! Terbang.Itu adalah sebagian awal visual yang menyenangkan dari Santa Tracker dari Chrome di komputer dengan sapaan hangatnya Google Presents di awal button sebelum play.Tapi, apa sih Google Santa Tracker? Google Santa Tracker adalah tema Natal tahunan yang pertama kali dilaunching sejak 2004 oleh Google, Inc. Google Santa Tracker mensimulasikan tracking karakter legendaris Santa Claus di jelang malam Natal.Dan serunya sebelum itu para pengguna chrome yang membuka Google.com juga bisa bermain, menonton, dan belajar sedikit aktvitas dalam permainan yang ditambahkan di bulan Desember ini.Awal 2004, Google melihat NORAD mentrack layanan Santa dan melihat hal ini akan lebih menyenangkan jika divisualisasikan tentang keberadaan 'Santa'.NORAD sendiri adalah kepanjangan dari the Continental Air Defense Command (Komando Pertahanan Ruang Angkasa Amerika Utara).Nah lho, kenapa jadi militer ya? Well, NORAD Tracks Santa adalah acara Natal melacak posisi Sinterklas sejak keberangkatannya dari Kutub Utara pada Malam Natal dan membagi-bagikan hadiah kepada anak-anak di seluruh dunia. Acara tahunan ini diproduksi oleh Komando Pertahanan Ruang Angkasa Amerika Utara sejak tahun 1955.Dilansir dari Wikipedia, acara ini berawal pada 24 Desember 1955 silam setelah toserba 'Sears' menerbitkan iklan di surat kabar Colorado Springs yang isinya mencantumkan nomor telepon Sinterklas dan memberi tahu anak-anak kalau mereka dapat meneleponnya.Namun iklan tersebut mencantumkan nomor telepon yang salah. Nomor telepon yang dicantumkan ternyata nomor telepon Komando Pertahanan Udara Benua (Continental Air Defense Command), disingkat CONAD di Colorado Springs.Kolonel Shoup yang bertugas malam itu memerintahkan stafnya untuk memberi tahu "lokasi Sinterklas" pada saat itu kepada semua anak-anak yang menelepon.Tradisi ini berlanjut bahkan setelah Komando Pertahanan Angkasa Luar Amerika Utara (NORAD) menggantikan fungsi CONAD pada tahun 1958.NORAD lalu mengandalkan sukarelawan untuk acara NORAD Tracks Santa. Seorang sukarelawan menjawab sekitar 40 panggilan telepon per jam. Tim sukarelawan menjawab lebih dari 12.000 surat elektronik dan 70.000 panggilan telepon dari dua ratus negara dan teritori.Sebagian besar dari pertanyaan datang antara pukul 02.00 dini hari tanggal 24 Desember hingga 25 Desember pukul 03.00 dini hari MST.Dan sejak Desember 2007, Google Analytics dipakai untuk menganalisis lalu lintas di situs web NORAD Tracks Santa. Sebagai hasilnya, jumlah sukarelawan, peralatan telepon, dan komputer pada Malam Natal. Sukarelawan yang bekerja diambil dari personel militer NORAD dan warga sipil.Jadi, siap untuk bermain bersama keluarga? Eits, Santa juga pakai masker lho karena masih pandemi. Klik Santatracker.google.com dan pilih feature mana aja yang kamu dan keluarga sukai ya! Selamat mencoba.