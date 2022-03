Moms Wajib Tahu Support System yang Kredibel di Tengah Arus Informasi Digital

(Lilla merupakan ecommerce yang berfokus untuk kebutuhan ibu dan buah hati yang merupakan bagian dari Social Bella, perusahaan teknologi terdepan di Indonesia yang berorientasi pada SHEconomy. Foto: Dok. Lilla)

Perkembangan dunia digital membuka kesempatan baru yang lebih besar bagi ibu dalam menemukan berbagai informasi yang dibutuhkan. Apalagi, ibu masa kini adalah ibu modern yang semakin melek digital dan banyak memanfaatkan platform digital , termasuk dalam mencari berbagai informasi penting yang dibutuhkan.Namun, tak dapat dipungkiri dengan segala kemudahan informasi yang dapat diperoleh, bertambah pula risiko kebimbangan dalam mendapatkan informasi yang kredibel dan terpercaya. Termasuk salah satunya sebagai rujukan untuk menemukan solusi terbaik bagi setiap kebutuhan dirinya dan buah hatinya.Nurul Sulisto, General Manager Lilla , ecommerce yang berfokus untuk kebutuhan ibu dan buah hati mengungkapkan bahwa seorang ibu memiliki peran sentral sebagai CEO (Chief of Everything Officer) di rumah termasuk dalam keputusan pembelian kebutuhan rumah tangga hingga mendidik anak."Hal ini sering kali menyebabkan ibu kewalahan dan tak jarang akhirnya mengalahkan kebutuhan pribadi. Kondisi tersebut seolah menjadi hal yang wajar dan dimaklumi di masyarakat kita, padahal seorang ibu juga membutuhkan support system yang mendukung di setiap keputusannya serta membantunya di setiap tantangan, terutama di masa pandemi," tuturnya.Nurul melanjutkan dalam pengamatan Lilla, kemudahan akses informasi secara online nyatanya tidak selamanya memberikan rasa aman bagi ibu dalam mencari dan menemukan informasi produk bagi dirinya maupun sang buah hati. Merupakan sesuatu yang disayangkan di tengah mudahnya akses informasi, ibu masih dihadapkan dengan kendala ini.Kebingungan ini akan turut mempengaruhi perilaku pembelian ibu yang memungkinkan terjadinya blind buying atau perilaku membeli barang tanpa adanya informasi yang kredibel dan terpercaya sebagai pertimbangan pembelian.Padahal, seiring meningkatnya pertumbuhan penggunaan internet, kegiatan belanja online juga semakin diminati. Hal ini tercermin dalam pertumbuhan penjualan barang kategori ibu dan anak mencapai 13,2 persen di tahun 2021 ini menurut data dari Katadata Insight Center (KIC).Menurut Nurul, Lilla hadir dengan layanan yang sangat lengkap bagi ibu dan buah hatinya sehingga dapat menjawab tantangan tersebut. Melalui inovasi teknologi dan layanan, Lilla berfokus menjadi support system cerdas bagi Ibu yang membantu mereka di setiap tahapan kehidupannya, mulai dari memasuki masa kehamilan, menjadi ibu baru, hingga perkembangan anak."Kami yakin seiring dengan perkembangan era digital saat ini, selain support system dari keluarga maupun kerabat di sekitarnya, seorang ibu juga memerlukan support system digital yang dapat membantu memberikan informasi yang kredibel. Sehingga ibu menjadi lebih percaya diri sekaligus membangun karakter belanja dan belajar cerdas untuk dirinya dan keluarga,” jelas Nurul.Lilla melalui forum diskusi yang diselenggarakan bersama perwakilan para ibu, menemukan bahwa para ibu kian menyadari pentingnya perawatan diri (self care) sebagai bagian dari mencintai dan menghargai dirinya sendiri, sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik bagi keluarga."Hal ini menjadi poin penting pengembangan inovasi Lilla, di mana bisa mendapatkan solusi yang cepat, lengkap dan terpercaya dan menjadi support system tambahan untuk ibu di Indonesia. Lilla senantiasa hadir tidak hanya untuk membantu para ibu mencari produk yang sesuai dengan keinginan mereka, tetapi juga sebagai sarana untuk edukasi dimana para ibu bisa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan di setiap fase dalam perjalanan mereka menjadi seorang ibu," pungkas Nurul.