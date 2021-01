Hadir Sebagai Pemain Baru, Paramount+ akan Diluncurkan Maret 2021

Layanan ini adalah versi baru dari layanan streaming ViacomCBS dan CBS All Access. (Foto: Dok. YouTube/ViacomCBS)

Jakarta: Persaingan bisnis platform streaming semakin ketat. Kali ini, Paramount+ hadir sebagai penantang baru untuk Netflix, Disney+, dan sebagainya.



ViacomCBS mengumumkan rencananya untuk meluncurkan Paramount \+, platform streaming gabungan baru dari CBS, Viacom, dan studio film Paramount pada 4 Maret 2021. Penanyangan perdana akan ditayangkan di Amerika Serikat dan Amerika Latin. Sementara, di Australia dijadwalkan pada pertengahan 2021.



Layanan ini adalah versi baru dari layanan streaming ViacomCBS dan CBS All Access, untuk secara akurat mencerminkan jajaran konten yang diperluas setelah penggabungan antara CBS dan Viacom pada 2019.



Paramount+ akan menawarkan semua konten CBS Akses Lengkap yang ada dan konten baru dan program seperti BET dan Comedy Central.



Selain itu, juga akan menjadi rumah bagi lebih dari 20 ribu episode dan film dari MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures, dan masih banyak lagi.



“Dengan Paramount+, kami bersemangat untuk membangun satu merek streaming global pada segmen pembayaran luas yang akan memanfaatkan luasnya dan kedalaman portofolio ViacomCBS untuk menawarkan koleksi konten yang luar biasa, agar bisa dinikmati semua orang,” kata Presiden dan CEO ViacomCBS Bob Bakish, dikutip dari Greek Culture.



Untuk biaya langganan CBS All Access diperkirakan sekitar USD5,99 per bulan atau Rp84 ribu. Sedangkan, untuk tayangan bebas iklan, sebesar USD9,99 per bulan.







(yyy)