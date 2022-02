Ini 6 Faedah Punya Dishwasher di Dapur, Termasuk Hemat Waktu Bisa buat Liburan

1. Hemat nyaris 2 galon air

(FIR)

Berbagai aktivitas mulai kembali dipusatkan di rumah, seiring meningkatnya kasus Varian Omicron . Makan, minum dan ngemil pun harus banyak di rumah. Artinya, piring dan gelas kotor siap bertumpukan lagi di dapur, menyisakan pe-er untuk mencucinya. Belum lagi wajan serta panci yang habis dipakai untuk memasak Untuk membereskannya, mungkin kamu butuh waktu atau malah enggak sempet menghampiri dapur . Apalagi, dengan setumpuk cucian piring yang bikin mumet pikiran. Nah salah satu solusinya adalah di dapurmu ada dishwasher, yang bisa mengurangi beban pekerjaanmu, sehingga waktumu bisa diefektikan untuk aktivitas lain."Bukan hanya tak sedap dipandang, wajar pula jika tumpukan piring kotor menambah beban pikiranmu. Belum lagi dampak lanjutannya: alat makan dan keseluruhan dapur menjadi tidak higienis. Kondisi yang semakin tidak bisa dikompromikan, terlebih di tengah pandemi,” jelas Pratiwi Lestari, Marketing Executive Bosch Home Appliances Indonesia."Penggunaan dishwasher membantu mengurangi beban pekerjaan rumah tanggamu sehingga waktu bisa diefektifkan untuk aktivitas lain. Lebih dari itu, dengan dishwasher, satu kepenatan mengenai kebersihan dapur tak perlu lagi kamu khawatirkan. Peralatan makan dan masak pun lebih higienis sehingga kamu lebih tenang bersantap di rumah bersama keluarga,” lanjutnya.Berikut ini ada 6 alasan mengapa setiap dapur perlu mesin mencuci piring atau dishwasher, melansir rilis yang diterima dari Bosch:Tahukah kamu, ternyata mencuci piring dengan tangan membutuhkan sekitar 40 liter air. Sementara, menggunakan dishwasher bisa menghemat hingga 33,5 liter air per siklus bilas. Dibandingkan mencuci piring dengan tangan di bawah air mengalir. Hemat nyaris 2 galon air mineral (per galon berisi 19 liter).Ada anggapan bahwa menggunakan mesin pencuci piring akan boros listrik. Padahal, dishwasher umumnya dirancang hemat energi. Mesin cuci piring Bosch, misalnya, ternyata hanya membutuhkan sekitar 0,67 kWh per siklus cuci (mode pencucian Eco).Kamu hanya perlu 15 menit untuk memasukkan atau mengeluarkan peralatan makan kotor ke atau dari dishwasher. Sebaliknya, dengan jumlah piring kotor yang sama, total waktu yang kamu gunakan mencapai sekitar 60 menit. Artinya, kamu menghemat waktu hingga 45 menit per siklus. Alias, 210 jam waktu luang per tahun atau 8 hari liburan. Lumayan kan, cukup buat road trip keliling Jawa!Spons cuci piring bekas pakai merupakan sarang E.coli dan Salmonella (jenis bakteri yang memicu keracunan). Berbeda dengan mencuci piring manual, dishwasher mampu membunuh kuman melalui penggunaan air panas."Khususnya pada mesin pencuci piring Bosch, fitur HygienePlus-nya berfungsi melakukan pencucian dengan air panas hingga 70 derajat sehingga peralatan makan dan masak Anda lebih higienis. Cocok bagi keluarga dengan anak kecil atau penderita alergi,” papar Pratiwi Lestari.Bahkan, bukan hanya membunuh kuman dan bakteri, dishwasher Bosch juga menghilangkan residu kimia dari sabun cuci piring. Lebih bersih, lebih higienis!Opor menyisakan gumpalan lengket di dasar dan tepian mangkok. Atau, bagi penyuka makanan Italia, wadah bekas membuat lasagna seringkali menyisakan pinggiran keju yang mengeras. Sudah malas membayangkan episode menyuci piring yang ribet? Nah, dishwasher membantumu berdamai dengan noda-noda nakal itu. Pancaran air bertekanan tinggi mampu membersihkan keseluruhan permukaan alat makan, termasuk sudut dan celah yang sulit dijangkau dengan metode cuci piring manual.Betul, masih pandemi. Namun, ketika keluarga harus dan memungkinkan berkumpul, sayang dong jika waktunya terbuang untuk mencuci piring. Eh, tidak sopan juga meminta tamu (apalagi mertua) yang melakukannya. Dengan adanya dishwasher, kamu bisa lebih fokus menikmati momen kumpul bersama orang-orang terdekat, menjadikan kesempatan itu semakin istimewa.