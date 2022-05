Mana Lebih Baik, Makan Sambil Berdiri atau Duduk? Ini Kata Ahli Gastroenterologi

Makan sambil berdiri memengaruhi pencernaan

(Menurut ahli, makan sambil duduk memiliki keunggulan yaitu membantu menumbuhkan homeostasis sistem saraf otonom (ANS) yang vital untuk fungsi pencernaan yang optimal. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Manfaat duduk sambil makan

Mana lebih baik?

(TIN)

Saat kekurangan waktu, pesta kebun atau acara-acara resmi lainnya, banyak orang yang memilih makan sambil berdiri. Tapi, apakah kamu pernah berpikir bagaimana berdiri sambil makan memengaruhi pencernaan? Dan apakah selalu lebih baik makan sambil duduk?Untuk lebih memahami bagaimana makan berdiri versus duduk memengaruhi pencernaan, Peyton Berookim, MD, MA, FACG, AGAF, ahli gastroenterologi bersertifikat ganda di Institut Gastroenterologi California Selatan, akan menjelaskannya untuk kamu, seperti dilansir laman Well and Good.Dari sudut pandang fisiologis, berdiri sambil makan, menurut Dr Berookim dapat menyebabkan darah 'mengumpul' di kaki hanya karena gravitasi."Hal ini dapat menyebabkan beberapa penurunan aliran darah ke usus, di mana diperlukan untuk pencernaan. Akibatnya, pencernaan tidak akan cukup lancar dan mungkin akan mengalami beberapa gas dan gangguan pencernaan," jelasnya.Dokter Berookim juga menambahkan bahwa efek serupa berlaku untuk menggerakkan tubuh secara langsung setelah makan, yang dapat meningkatkan pencernaan lebih cepat dan menyebabkan penyerapan nutrisi yang tidak memadai.Selain bisa menikmati makanan, kamu dapat mengantisipasi beberapa manfaat untuk pencernaan dan sebaliknya. Secara alami, karena makan dengan cepat dan tidak mengunyah makanan cukup sering mengakibatkan ketidaknyamanan, mengubah kebiasaan ini dapat meningkatkan fungsi pencernaan. Makan sambil duduk juga baik untuk pikiran.Sebagai tinjauan 2019 dalam Journal of Integrative Medicine menjelaskan, praktik pikiran-tubuh seperti makan intuitif dapat "mempertahankan dominasi PSNS (sistem saraf parasimpatis), membantu menumbuhkan homeostasis sistem saraf otonom (ANS) yang vital untuk fungsi pencernaan yang optimal.""Selain itu, duduk sambil makan cenderung melibatkan waktu makan yang lebih lama dan rasa tenang yang lebih besar," imbuh Dr Berookim.Meskipun berdiri sambil makan dapat menyebabkan atau memperburuk gejala pencernaan tertentu, ternyata hal itu berpotensi meringankan gejala lainnya. Pertama, Dr Berookim mengingatkan kita bahwa mulas dan refluks asam adalah salah satu keluhan GI yang paling umum.“Refluks disebabkan oleh peningkatan tekanan di perut yang naik ke kerongkongan, memberikan salah satu gejala terbakar di tenggorokan, rasa asam di mulut, dan ereksi—alias bersendawa,” jelasnya.Untuk meminimalkan tekanan ini dan gejala yang menyertainya, Dr Berookim menyarankan pasien untuk tidak berbaring selama beberapa jam.Jadi dalam skenario ini, berdiri sambil makan sebenarnya dapat membantu pasien dengan gejala mulas atau refluks dengan mengurangi tekanan ini juga.Namun, dengan mempertimbangkan semua hal, Dr Berookim mengatakan bahwa berdiri atau duduk sambil makan pada akhirnya adalah masalah preferensi pribadi.“Yang manapun bisa baik-baik saja. Yang terpenting adalah berhati-hati saat makan dan sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan tubuh,” Dr Berookim mengingatkan.