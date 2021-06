Beberapa Aturan yang Perlu Diingat ketika Memakai Masker

- Green zone dan lingkungan umum

Lonjakan kasus covid-19 terjadi di Indonesia. Untuk mendapatkan perlindungan ekstra, masyarakat dianjurkan menggunakan masker dobel atau dua masker.Prof. Tjandra Yoga Aditama, selaku Dir. Penyakit Menular WHO Searo 2018-2020 mengungkapkan bahwa, anjuran ini sudah diteliti oleh Centers for Disease Control and prevention (CDC). Masker dobel memang efektif melindungi masyarakat dari covid-19.“Memang ada penelitian yang telah dilakukan CDC pada Februari lalu. Penelitian itu menunjukkan bahwa pakai masker bedah proteksinya ada yang bilang 70 persen dan semacamnya namun masker dobel proteksinya menjadi lebih tinggi. Itu mengapa dianjurkan,” ungkap Prof. Tjandra dalam Newsline Metro TV ‘Seberapa Efektif masker Dobel Cegah Covid-19’.Berdasarkan paparan dari CDC tahun 2021, ada beberapa kaidah yang perlu diingat ketika pakai masker seperti:Kombinasikan masker bedah dan kain dan masker di dalam kemudian dilapisi dengan masker kain.Baca juga: Masker Kain tak Dianjurkan, Masker Bedah Paling Efektif Cegah Penularan Covid-19 Masker digunakan sekali tanpa dilapisi masker lainnya di bagian luar. Prof. Tjandra menjelaskan bahwa perlindungannya sudah tinggi mencapai 95 persen, sehingga tidak perlu masker tambahan lagi.Kamu juga bisa menggunakan masker N95 lebih dari satu kali. CDC menjelaskan bahwa kamu perlu melapisinya dengan masker bedah di bagian luar. Prof. Tjandra juga mengingatkan bahwa masyarakat perlu untuk selalu memakai masker dengan benar.“Jangan lupa cuci tangan sebelum pakai masker dan setelah lepas masker, serta jangan lupa jangan dipegang-pegang. Kalau sudah dipasang, harus rapat di batang hidung di pipi kiri dan kanan dan di dagu. Tiga cara ini perlu dijaga agar berfungsi secara optimal,” tutupnya.