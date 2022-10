Musim Hujan Datang, Konsumsi 7 Makanan Ini untuk Meningkatkan Imunitas

Semangka

Usai musim kemarau, tibalah musim penghujan. Tanah dan tanaman yang haus akan siraman air kembali merasakan guyuran turunnya air dari langit. Udara pun menjadi sejuk. Tapi bukan hanya itu, patogen yang memengaruhi kekebalan tubuh juga ikut berdatangan. Alhasil, tubuh lebih rentan terhadap pilek, flu, dan infeksi penyakit lainnya.Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan dengan mengonsumsi buah-buahan dan sayuran yang dapat meningkatkan kekebalan dan membuat tubuh lebih kuat. Berikut adalah beberapa buah dan sayuran yang dapat kamu masukkan ke dalam menu sehari-hari di mana dapat meningkatkan kekebalan tubuh, di antaranya:Seperti melansir dari Times of India, buah bulat, manis, dan banyak air ini tidak hanya menyegarkan, tapi juga mengandung antioksidan yang disebut glutathione yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh serta mengurangi risiko terinfeksi di musim hujan.Sayuran keriting ini kaya akan vitamin C yang meningkatkan daya kekebalan tubuh. Ini juga kaya akan antioksidan seperti sulforaphane dan merupakan sumber zat besi yang baik serta nutrisi penting bagi tubuh.Sumber makanan ini tidak hanya meningkatkan kekebalan tetapi juga dipenuhi dengan banyak nutrisi seperti Vitamin C dan E. Bayam dianggap efektif untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan dan juga mendukung sistem kekebalan tubuh.Buah bit memang kaya akan manfaat yang bisa membuat tubuh menjadi sehat. Ini tidak hanya sarat dengan vitamin yang berbeda tetapi merupakan sumber nutrisi yang baik seperti potasium dan mineral lainnya. Bit juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan yang sehat dan bahkan dapat mencegah kanker serta mampu meningkatkan kekebalan tubuh.Buah ini tidak hanya meningkatkan kekebalan tubuh tetapi juga meningkatkan produksi kolagen dan melindungi sel dari kerusakan. Ini adalah sumber yang baik untuk tubuh dan kulit yang sehat. Jeruk juga dapat meningkatkan penyerapan zat besi ke dalam tubuh dan merupakan makanan wajib bagi orang yang menderita anemia.Merupakan makanan penguat kekebalan hebat lainnya yang bisa kamu makan. Probiotik yang ditemukan dalam yogurt dapat meringankan keparahan flu biasa. Ini juga kaya akan protein dan dapat membantu meringankan masalah pencernaan.Mereka adalah penguat kekebalan dan sumber yang kaya serat, protein, dan antioksidan. Ini memiliki kalori rendah dan jadi alternatif untuk kamu yang sedang diet untuk menurunkan berat badan. Jenis sayuran ini juga mengurangi risiko penyakit kesehatan yang serius seperti kanker tertentu dan penyakit jantung.Jadi, sebelum kamu terpapar penyakit musim penghujan, lebih baik atur pola makan kamu dengan gizi seimbang agar daya tahan tubuh tetap terjaga. Bukankah menjaga lebih baik daripada mengobati?