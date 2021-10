Mengenal Vitamin B Kompleks

(Rangkaian produk Pyfahealth turut membantu pemenuhan kesehatan tubuh. Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Vitamin berperan penting bagi kesehatan tubuh kita. Salah satu yang sering kita dengar adalah istilah vitamin B kompleks? Lalu apakah berbeda dengan vitamin B yang biasa?Dalam lansiran Alodokter, dr. Irma Noor Budianti menjelaskan tentang vitamin B adalah vitamin yang membantu perkembangan dan pertumbuhan sel di dalam tubuh.Vitamin B terdiri dari 8 jenis dan keseluruhan vitamin B, ini yang disebut dengan vitamin B kompleks. Delapan jenis vitamin B ini adalah B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12."Vitamin B12 (cobalamin), berfungsi untuk membantu pembentukan sel darah merah, serta memelihara fungsi saraf, memproses vitamin B9 (asam folat), mengubah makanan menjadi sumber energi, dan menjaga sistem saraf dan imunitas tubuh tetap sehat ," tulis dr. Irma dalam laman tersebut.Beberapa makanan yang mengandung vitamin B kompleks antara lain ada di telur, susu, daging sapi, keju, sayuran berdaun hijau, serta dalam multivitamin dan lainnya.Dan selain kemasyhuran dari vitamin C yang sudah dikenal orang, vitamin B kompleks ini juga sangat penting, utamanya bagi kesehatan tubuh yang perlu dijaga dalam masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini.Dan untuk mendukung kesehatan masyarakat, Pyridam Farma (PYFA) meluncurkan brand terbaru yaitu Pyfahealth yang memiliki serangkaian produk mulai dari suplemen dan multivitamin untuk membantu menjaga daya tahan tubuh.Pada Oktober ini, Pyfahealth meluncurkan produk Pyfahealth Vitamin C-1000 dan Pyfahealth Vitamin B-Complex + Vitamin C yang secara eksklusif ada di Tokopedia.Andrey Septiana, selaku Head of Consumer Health PT. Pyridam Farma Tbk mengatakan, "Setelah pandemi covid-19 menghantam seluruh dunia, masyarakat menjadi lebih sadar akan keperluan suplemen dan multivitamin harian agar dapat tetap beraktivitas tanpa khawatir akan terjangkit virus.""Hadirnya serangkaian produk dari Pyfahealth merupakan bukti nyata Pyridam Farma (PYFA) ingin menghadirkan produk vitamin dan suplemen buatan dalam negeri yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia,” papar Andrey lagi.Dalam kesempatan yang sama, Head of Category Development (Health and Long Tail) Tokopedia, Willy Pawitra, mengungkapkan, “Kolaborasi antara Tokopedia dengan Pyridam Farma sesuai dengan komitmen kami untuk #SelaluAdaSelaluBisa mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk akan produk suplemen dan multivitamin untuk menjaga daya tahan tubuh terutama di tengah pandemi.""Di sisi lain, kami berharap kolaborasi ini dapat mendorong produk buatan pegiat usaha lokal, seperti Pyridam Farma, menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia supaya kita bisa bangkit bersama memulihkan perekonomian Indonesia.”Hadirnya Pyfahealth Vitamin C-1000 dan Pyfahealth Vitamin B-Complex + Vitamin C secara eksklusif hanya di official store Tokopedia hingga bulan Desember. Selain kedua produk ini, Pyfahealth akan segera meluncurkan produk-produk suplemen dan multivitamin lainnya sebagai bentuk komitmen Pyridam Farma untuk memajukan industri healthcare di Indonesia.