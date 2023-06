5 Efek Buruk pada Tubuh Jika Kamu Melewati Makan Malam

1. Tingkat energi menurun

Banyak orang menganggap tidak mengonsumsi makanan di jam tertentu (makan malam misalnya) dapat menurunkan berat badan. Namun, anggapan itu tidak sepenuhnya benar lho!Melewatkan jam makan dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Bukannya makin kurus, berat badan justru malah bertambah karena menghilangkan nutrisi di tubuh, dikutip dari Healthshots,Namun sayangnya, hal ini masih sering dilakukan oleh masyarakat, terutama pada wanita yang ingin menurunkan berat badan. Padahal, melewatkan waktu makan sangat tidak baik untuk kesehatan tubuh.Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism of the Endocrine Society juga mengatakan bahwa sarapan berat dan makan malam ringan dapat membantu kamu tetap bugar dan sehat. Selain itu, juga bisa mengurangi obesitas dan gula darah tinggi.Menurut Dr. Divya Gopal, Konsultan dan Ahli Diet/Nutrisi, Rumah Sakit Ibu, Banashankari, ada lima efek yang bisa kamu rasakan jika melewatkan jam makan malam, antara lain:Hal pertama dari efek melewatkan waktu makan malam adalah perihal energi. Kalori rendah berarti tubuhmu memiliki lebih sedikit bahan bakar untuk menjalankan aktivitas. Kekurangan kalori yang cukup juga akan membuatmu mudah merasa lelah.Mengidam yang kuat adalah konsekuensi dari mengabaikan isyarat lapar dan memiliki kadar gula darah yang rendah. Kamu akan mulai menginginkan lebih banyak gula dan karbohidrat, sebab keduanya dikenal memberikan semburan energi yang cepat.Orang yang melewatkan makan lebih rentan terhadap gangguan makan. Mereka meningkatkan risiko mengalami gangguan seperti anoreksia, bulimia, atau bahkan ortoreksia.Melewatkan makan malam dapat memengaruhi siklus tidur, sehingga kamu kurang tidur. Selain berdampak buruk pada kekebalan, kurang tidur juga bisa membuat suasana hati, energi, dan metabolisme seseorang jadi terganggu.Melewatkan makan malam dapat menyebabkan mual, diare, atau bahkan sembelit. Jika sering melewatkan makan malam, sinyal tubuh akan membuatmu mengonsumsi makanan berlebih yang bisa membuat pencernaan jadi tidak teratur.