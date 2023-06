Hobi Minum Air Kelapa Muda? Yuk Simak 9 Khasiatnya untuk Kesehatan

1. Menjaga hidrasi tubuh

: Air kelapa muda merupakan salah satu minuman yang mudah kita jumpai. Minuman ini juga salah satu minuman yang populer di Indonesia. Selain rasanya yang segar, air kelapa muda juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuhmu.Dokter Airindya Bella via Alodokter menyebut, air kelapa muda ini juga memiliki nutrisi, kandungan elektrolit, vitamin C, protein, karbohidrat dan senyawa lainnya. Sehingga air kelapa muda ini tentunya baik bagi kesehatan dan tubuh karena salah satunya mencegah dehidrasi serta awet muda.Nah, berikut beberapa manfaat air kelapa muda bagi kesehatan:Air kelapa muda mengandung elektrolit, artinya mampu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Kandungan elektrolit dalam air kelapa muda seperti natrium, kalium, dan magnesium yang bisa menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat berkeringat atau dehidrasi.Kalium yang ada di air kelapa muda bisa menurunkan tekanan darah. Kandungan tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan empat buah pisang.Air kelapa muda mengandung antioksidan yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Antioksidan yang ada dalam air kelapa muda bisa melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel di tubuhmu.Dalam air kelapa muda terdapat asam lemak jenuh yang sehat dan dapat membantu menjaga kesehatan jantungmu. Kandungan asam lemak jenuh dalam air kelapa muda juga mampu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah.Air kelapa muda mengandung serat yang bisa memperlancar pencernaan. Kandungan serat juga mengurangi sembelit dan memperbaiki kesehatan ususmu.Air kelapa muda mengandung vitamin C dan antioksidan. Berarti kandungan tersebut meningkatkan kesehatan kulit. Kandungan vitamin C dalam air kelapa muda dapat membantu memperbaiki kerusakan sel dan mencegah penuaan dini.Air kelapa muda mengandung karbohidrat yang dapat membantu meningkatkan energi. Kandungan karbohidrat dalam air kelapa muda juga berfungsi menggantikan energi yang hilang akibat aktivitas fisik.Air kelapa muda rendah kalori dan mengandung sedikit gula. Minum air kelapa muda dapat membantu menggantikan minuman yang mengandung gula tinggi dan menurunkan berat badan.General Practitioner, Medicine Sans Frontières (MSF), dr. Mikhael Yosia, BMedSci, PGCert, DTM&H, via Hellosehat memaparkan, air kelapa juga dapat melambatkan penuaan dan membuat kulit terlihat lebih halus dan muda.Pasalnya di dalam kandungan air kelapa muda terdapat kandungan sitokinin, Sitokinin dalam air kelapa memiliki efek anti-penuaan yang dapat melambatkan proses penuaan sel.Nah, Itulah beberapa manfaat air kelapa muda bagi kesehatan tubuh. Selain itu, air kelapa muda juga dapat membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan seperti batu ginjal dan sakit perut. Namun, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengonsumsi air kelapa muda secara teratur.