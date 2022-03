Mulut Terasa Kering? Lakukan 5 Cara ini untuk Mengatasinya

1. Berhenti merokok

2. Mengunyah permen karet

3. Kurangi konsumsi kopi

4. Berkumur dengan air

5. Perhatikan makanan yang dikonsumsi

(FIR)

: Mulai dari kesulitan menelan, bibir pecah-pecah, bau mulut, sampai kesulitan dalam merasakan makanan merupakan gejala-gejala dari mulut kering . Meskipun ada beberapa kasus serius yang disebabkan oleh mulut kering, pada umumnya kondisi ini tidak membahayakan. Namun tetap saja mengalami mulut kering bisa menjadi sangat menyebalkan.Untuk mengatasi mulut kering, kamu bisa melakukan beberapa cara di rumah:"Merokok tidak menyebabkan mulut kering, tetapi bisa memperburuknya. Oleh karena itu, merokok mengurangi produksi air liur,” kata kata Matthew Messina, DDS, direktur Dental Oncology Clinic di The Ohio State University School of Dentistry.Untuk mengganti rokok, kamu bisa menggunakan blackcurrant. Sebuah studi yang diterbitkan pada 2015 dalam Journal of Medicinal Food menemukan bahwa, makan blackcurrant mengurangi risiko kesehatan mulut yang berkaitan dengan merokok dengan cara meningkatkan aliran air liur.Dr Messina menyarankan untuk mengunyah permen karet atau permen yang tidak mengandung gula. Keduanya dapat menstimulasi air liur, terutama rasa jeruk, kayu manis, atau mint. Namun perlu hati-hati karena bagi sebagian orang mengonsumsi secara berlebihan permen karet atau permen biasa, dapat menyebabkan rasa tidak nyaman pada perut.Minuman berkafein seperti kopi, teh, dan soda dapat menyebabkan mulut akan terasa kering. Minuman beralkohol juga dapat membuat mulut menjadi terasa kering, sehingga penting untuk menghindarinya.Minuman yang mengandung gula atau asam seperti jus juga menjadi penyebab mulut kering bertambah parah. Untuk itu, jika mengalami mulut kering kamu disarankan untuk minum air putih, susu, atau minuman bebas kafein dan gula.“Jika kamu mengalami mulut kering, itu berarti kamu tidak memproduksi air liur yang cukup. Dengan minum air yang cukup setiap harinya dapat menjaga kelembapan mulut kita,” ujar Dr Messina.Bawalah selalu botol minum atau sedia air minum kemanapun kamu pergi. Minum air saat makan juga bisa sangat membantu, tidak hanya dapat membuat tubuh tetap terhidrasi, tetapi juga membuat proses mengunyah dan menelah lebih mudah.“Jika kamu makan makanan kering seperti kerupuk atau keripik kentang, pastikan untuk minum air yang cukup,” kata Dr Messina.Jika kamu merasa sakit atau tidak nyaman di mulut ketika mengonsumsinya, berhentilah memakannya. Memilih makanan yang lebih dingin bisa menjadi pilihan tepat.