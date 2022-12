Eksem: terkait depresi dan kecemasan

(Rosacea adalah suatu kondisi yang ditandai dengan kulit kemerahan dan gatal. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

(yyy)

Tak hanya organ tubuh, kulit pun merupakan bagian terluar tubuh yang sering kali mengalami berbagai masalah. Beberapa gangguan kulit mungkin tampak biasa, namun kondisi tersebut bisa menjadi tanda atau gejala dari suatu penyakit serius. Misal, penyakit psoriasis, eksim, dan rosacea yang bukan hanya masalah kulit. Mereka juga dapat berdampak pada risiko terhadap penyakit lain.Kondisi kulit dapat dikaitkan dengan masalah kesehatan lain yang mungkin kebanyakan orang belum mengetahuinya. Dan dokter dapat melihat tanda-tanda penyakit yang tertulis di wajahmu.Melansir dari Reader's Digest, inilah yang bisa diungkapkan kulit tentang kesehatan seseorang, di antaranya:Bercak merah kering, gatal, dan umumnya muncul di area seperti leher atau siku bagian dalam. "Namun, satu hal yang mengejutkan adalah dampaknya terhadap kesehatan mental," ujar dokter kulit bersertifikat Jonathan Silverberg, MD, PhD, asisten profesor dermatologi di Fakultas Kedokteran Feinberg Universitas Northwestern.Menurutnya, banyak pasien merasa sedang dalam suasana hati yang buruk atau mengalami gangguan depresi berat. Mereka tidak menghubungkan bahwa banyak dari itu berasal dari penyakit kulit.Penyakit autoimun ini menyebabkan bercak yang terangkat, kasar, dan bersisik pada kulit, menurut National Psoriasis Foundation. Ini juga dapat dikaitkan dengan beberapa masalah kesehatan yang serius. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan bentuk psoriasis parah 58 persen lebih mungkin mengalami kejadian jantung utama dan 43 persen lebih mungkin mengalami stroke. "Mungkin ada penanda peradangan tertentu yang terlibat dalam psoriasis dan perkembangan plak di arteri," jelas Dr. Silverberg.Rosacea adalah suatu kondisi yang ditandai dengan kulit kemerahan. Kondisi ini terkait dengan peningkatan risiko demensia sebesar 28 persen pada wanita, menurut penelitian tahun 2016 di Annals of Neurology. Ini adalah penelitian yang baru muncul, tetapi jika kamu menderita rosacea, terutama jika berusia di atas 60 tahun. Segera berbicara dengan dokter tentang masalah kognitif apa pun yang dialami.Menyebabkan hilangnya pigmen pada kulit. Ini disebabkan oleh sistem kekebalan yang menyerang sel-sel di kulit yang membuat pigmen yang disebut melanin. "Itu juga dapat berbagi jalur yang sama dengan kondisi autoimun lainnya. Paling sering penyakit tiroid," jelas Courtney Schadt, MD, asisten profesor dermatologi di University of Louisville.Seperti yang dicatat oleh American Cancer Society, penyintas melanoma berisiko lebih tinggi terkena kanker kulit lainnya serta kanker lain yang tampaknya tidak terkait seperti kanker payudara, kanker prostat, dan kanker ginjal. Untuk menurunkan risiko kanker sekunder, disarankan mengambil langkah-langkah, seperti; berhati-hatilah dalam membatasi paparan sinar UV, tetap aktif, makan pola makan nabati yang sehat, dan kurangi konsumsi minuman beralkohol.Ketika kulit tidak berhenti gatal, itu bisa menjadi sangat mengganggu. Menggaruk terus-menerus dapat mengganggu sepanjang malam, membuat kurang tidur menjadi masalah. Untuk alasan tersebut, para peneliti percaya bahwa dermatitis atopik (bentuk eksem yang paling umum) berakar pada ADD dan ADHD pada anak dan dewasa.Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam British Journal of Dermatology, pasien dewasa memiliki 61 persen peningkatan risiko gangguan ini, dengan orang yang paling berisiko adalah mereka yang juga mengalami sakit kepala dan insomnia.