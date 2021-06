5 Suplemen Terbaik untuk Kesehatan Saluran Cerna

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Untuk menjaga kesehatan saluran cerna, beberapa hal yang bisa dilakukan, di antaranya adalah meningkatkan asupan serat dan menjauhi gaya hidup yang tidak sehat. Dan salah satu cara lain untuk mendukung kesehatan saluran cerna adalah dengan mengonsumsi suplemen untuk memberikan dukungan ekstra.



Dan berikut ini adalah beberapa suplemen yang baik dikonsumsi untuk kesehatan saluran cerna:

1. Probiotik

"Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang dapat membantu menyeimbangkan mikrobioma usus dan dapat dianggap sebagai 'pekerja' di usus kita," kata Keri Gans, MS, RDN, CDN, ahli gizi diet terdaftar di New York.



"Dan probiotik juga bermanfaat dengan berbagai cara. Probiotik telah terbukti membantu pencernaan, mendukung sistem kekebalan tubuh, mengurangi peradangan dan masih banyak lagi," kata Bonnie Taub-Dix, MA, RDN, CDN.

2. Omega 3

"Asam lemak omega 3, seperti EPA dan DHA telah terbukti memberikan manfaat sepanjang hidup seseorang," kata Sylvia E Klinger, DBA, MS, RD, CPT, ahli diet terdaftar dan pemilik Hispanic Food Communications.



Secara khusus, asam lemak omega 3 dapat bermanfaat bagi mereka yang mengalami sembelit. Sebab berfungsi sebagai pelumas di usus serta sebagai agen anti-inflamasi."

3. Vitamin D

“Selain membantu menjaga tulang dan gigi yang kuat, mendukung sistem kekebalan tubuh, sistem saraf, kesehatan paru-paru, dan kesehatan jantung, vitamin D juga baik untuk sistem pencernaan,” kata Klinger.



Taub-Dix menambahkan, vitamin D memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan. Sebab telah terbukti meningkatkan mikroba di usus dan telah terbukti mengurangi peradangan bagi mereka yang memiliki masalah pencernaan.

4. Vitamin C

"Kebanyakan orang tidak memikirkan bagaimana pencernaan dimulai di mulut. Vitamin C membantu mendukung kesehatan gusi dan gigi dan juga meningkatkan penyerapan zat besi, nutrisi penting lainnya untuk mendukung kesehatan usus," catat Taub-Dix.

5. Magnesium

"Magnesium meningkatkan pencernaan karena berperan sebagai enzim untuk memetabolisme protein, karbohidrat, dan lemak,” kata Taub-Dix.



Dia juga mencatat bahwa, suplemen magnesium yang berbeda juga dapat digunakan untuk mengobati gejala pencernaan seperti mulas, gangguan pencernaan, dan sembelit.

(FIR)