Pentingnya Melindungi Mata dari Paparan Blue Light saat WFH

(SATURDAYS mengakomodir kebutuhan dengan menghadirkan lensa berkualitas tinggi yang dilapisi dengan lapisan anti gores, anti pantul dan perlindungan UV. Foto: Dok SATURDAYS)

(Program HTO dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat oleh optician handal terlatih yang akan melakukan pengecekan kondisi mata. Foto: Dok. SATURDAYS)

(HTO adalah solusi menemukan kacamata yang tepat tanpa harus meninggalkan rumah. Foto: Dok. SATURDAYS)

(yyy)

Akibat lonjakan kasus positif Covid-19 yang semakin meningkat dalam beberapa bulan ini, pemerintah pun kembali mewajibkan pekerja kantoran untuk melakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH).Alhasil, berada di depan layar komputer atau laptop dalam waktu yang lama pun tidak terelakan terutama bagi para pekerja urban di Indonesia.Mata yang terekspos pada paparan layar LED elektronik seringkali merasakan langsung efek pendar blue light yang membuat penglihatan kabur, kelelahan, dan mata kering, sehingga mengakibatkan proses bekerja menjadi tidak nyaman.Melindungi mata dengan kacamata anti blue light berkualitas tinggi menjadi kian penting. Apalagi, saat waktu bekerja di depan layar menjadi semakin panjang karena WFH.Hal ini pun yang kerap menjadi keresahan pelanggan dari optik SATURDAYS saat mengikuti program HTO. Kebanyakan dari mereka minta untuk menambahkan filter lensa yang dapat melindungi mata dari paparan blue light.Perlu diketahui, program Home Try On (HTO) dari optik SATURDAYS dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat oleh optician handal terlatih yang akan melakukan pengecekan kondisi mata. Kemudian membantu pelanggan memilih kacamata yang paling sesuai dengan wajah dan selera mereka dari 100 frame modern yang tersedia.Program ini memastikan pelanggan dapat menemukan kacamata terbaik yang dapat mendukung mereka untuk tetap produktif saat bekerja, belajar, dan melakukan aktivitas sehari-hari.SATURDAYS juga telah membuat pemesanan sesi HTO dapat dilakukan melalui aplikasi SATURDAYS LIFESTYLE yang tersedia di Android dan iOS. Pelanggan yang menggunakan iOS juga dapat mencoba frame kacamata secara virtual melalui teknologi Augmented Reality (AR) yang menunjukkan tampilan otentik frame kacamata di wajah pelanggan secara langsung.Untuk mengakomodasi kebutuhan konsumen terutama untuk mereka yang aktif WFH, SATURDAYS telah menyediakan berbagai variasi frame kacamata modern dengan lensa yang berkualitas, termasuk pilihan menambahkan filter blue light.