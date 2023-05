Cara Menjaga Kesehatan Ginjal dengan Mudah

Cara menjaga kesehatan ginjal

1. Minum air putih yang cukup

2. Atur pola makan yang sehat

3. Konsumsi sayuran rendah kalium

4. Jaga tubuh tetap proporsional

5. Sempatkan untuk berolahraga

(WAN)

Jakarta: Ginjal merupakan organ dalam tubuh yang memiliki peran penting dalam memfilter zat beracun dalam tubuh. Pada dasarnya manusia memiliki dua ginjal yang berperan penting untuk memproses urine dari berbagai jenis olahan.Dr. Verury Verona Handayani dalam halodoc mengatakan, jika ginjal seseorang bermasalah seseorang tentunya akan mengalami gangguan kesehatan yang cukup fatal. Untuk itu, banyak cara agar kita dapat menjaga fungsi ginjal.Menurut data yang di rilis oleh World Health Organization (WHO) tahun 2018, menunjukkan bahwa satu per sepuluh penduduk dunia mengalami gagal ginjal kronis. Angka kematian akibat kerusakan pada ginjal juga menyentuh lima hingga sepuluh juta pasien yang mengalami kematian setiap tahun.Melansir kementerian kesehatan (Kemenkes) umunya minum air putih yang cukup bagi orang dewasa yakni delapan gelas per hari dengan ukuran 230 mililiter atau sekitar dua liter per hari. Dengan menjagaDengan kamu mengatur pola makan sehat tubuh dan ginjal tentunya akan menjadi lebih sehat dan terkontrol. Biasanya awal dari penyakit gagal ginjal berasal dari diabetes dan tekanan darah tinggi.Melansir berbagai sumber lainya, pasien dengan gangguan gagal ginjal hanya diperbolehkan mendapat asupan kalium sebanyak 2 ribu miligram per hari. Selain itu makanan rendah kalium memiliki kandungan sekitar 200 mg mineral atau kurang per porsi.Menjaga berat badan atau menjaga tubuh tetap proporsional merupakan hal penting untuk menjaga kesehatan ginjal. Kelebihan berar badan atau obesitas umunya akan meningkatkan tekanan darah yang tentunya buruk bagi kesehatan ginjalTerakhir, rutin olahraga merupakan salah satu bentuk menjaga kesehatan ginjal juga lho, selain tubuh menjadi sehat, dengan berolahraga dapat mengontrol tekanan darah, glukosa, dan kadar kolesterol.