Hari Pangan Sedunia: 1 dari 3 Anak Mengalami Perut Kosong

Survey dilakukan Foodbank of Indonesia (FOI) pada 2020 di 12 kota/kabupaten. Dalam survey tersebut tercatat 1 dari 3 anak berada dalam kondisi perut kosong atau dalam kondisi lapar tersembunyi (hidden hunger) selama jam sekolah.Lebih detail, bahkan di daerah miskin padat penduduk di perkotaan angkanya bisa mencapai 40-50%. Situasi ini tentu mengkhawatirkan, mengingat kualitas kesehatan anak saat ini, akan berimplikasi pada kualitas generasi yang akan datang.CEO Foodbank of Indonesia Hendro Utomo mengatakan, bantuan dan keterlibatan dari berbagai pihak termasuk korporasi tentu dibutuhkan. Terlebih di masa pandemi seperti saat ini.“Situasi pandemi ini memberi kesedihan terutama bagi orang yang rentan, khususnya pada keterbatasan akses pangan. Bulan Oktober ini merupakan bulan yang cukup penting bagi kami, yaitu adanya momen peringatan Hari Pangan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 16 Oktober," ujar Hendra dalam rilis.Pasalnya, menurut Hendra, pangan adalah hak dasar manusia yang harus dipenuhi dengan layak, termasuk akses pangan bagi anak-anak.Menyambut momen peringatan Hari Pangan Sedunia pada 16 Oktober, PT Frisian Flag Indonesia (FFI) bersama dengan PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) menyerahkan produk donasi berupa 100 ribu kotak susu cair anak Frisian Flag Milky kepada Foodbank of Indonesia (FOI) sebagai mitra penyalur.Produk donasi tersebut merupakan hasil dari partisipasi masyarakat pada program Beli 3 Sumbang 1 periode 16 Juli – 15 Agustus 2021 lalu, yang nantinya akan diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan di 17 daerah di Indonesia."Kami juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi FFI dan Alfamart yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk membantu menyalurkan sumber gizi yang baik ini, yaitu susu. Kami berharap, aksi serupa dapat diduplikasi dan diteladani oleh lebih banyak pihak untuk dampak yang lebih luas,” ungkap Hendro.Sementara itu, Corporate Affairs Director PT Frisian Flag Indonesia Andrew F. Saputro menyampaikan, FFI sebagai produsen produk bergizi berbasis susu, yang hampir 100 tahun menjadi bagian dari keluarga Indonesia terus berkomitmen terhadap penyediaan gizi yang baik bagi masyarakat Indonesia, termasuk anak-anak."Melalui momen peringatan Hari Pangan Sedunia, penyaluran donasi ini merupakan bagian dari upaya memberikan akses pangan lebih sehat dalam upaya meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia," terang Andrew.Menanggapi hal tersebut, Corporate Communication GM Alfamart Nur Rachman menyampaikan apresiasinya kepada FFI sebagai mitra program donasi dan FOI sebagai mitra penyalur.“Kami senang sekali dapat turut berkolaborasi untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan. Kami berharap bantuan yang diberikan dapat menyasar ke komunitas-komunitas dan daerah yang membutuhkan, seperti Indonesia bagian timur," tegas Nur Rachman.