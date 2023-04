5 Hal yang Mungkin Terjadi Bila Menggunakan Pil KB Sebagai Alat Kontrasepsi

(Dr. Fadhli Rizal Makarim dalam Halodoc menerangkan, hormon yang terkandung dalam pil KB bisa menyebabkan atau meningkatkan frekuensi sakit kepala dan migrain. Hal ini karena perubahan hormon seks wanita (estrogen dan progesteron) bisa memicu migrain. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

Pil KB diperkenalkan untuk membantu masalah pengendalian populasi dan keluarga berencana. Meskipun pil KB benar-benar aman dan disetujui oleh Food and Drug Administration (FDA), seperti halnya obat apa pun, mereka juga memiliki potensi efek samping dan risiko.Pil ini juga disebut sebagai kontrasepsi oral, mengandung versi sintetis dari hormon progestin dan estrogen. Ovarium secara alami menghasilkan hormon ini. Pil KB mungkin hanya mengandung progestin atau mungkin mengandung kedua hormon ini.Kedua hormon tersebut menekan ovulasi, atau pelepasan sel telur selama siklus menstruasi wanita. Mereka melakukannya dengan mengubah keseimbangan hormon normal tubuh.Seorang konsultan senior ahli kebidanan dan kandungan, Motherhood Hospitals, Whitefield, Bengaluru, Dr Teji Dawane kepada Health Shots memberitahu beberapa efek samping dari pemakaian pil KB ini."Konsumsi pil KB hormonal dapat menyebabkan serangkaian efek samping yang sebagian besar bersifat ringan dan dapat hilang dalam dua hingga tiga bulan,” tandas Dawane. Inilah dampak yang mungkin saja timbul.Menurut sebuah studi tahun 2005 di American Journal of Obstetrics and Gynaecology, 10 persen pengguna pil KB mengalami sakit kepala dalam waktu satu bulan setelah memulai pengobatan. Menurut Dr Dawane, “Perubahan hormon estrogen dan progesteron dapat memicu atau meningkatkan frekuensi sakit kepala dan migrain.”Bercak adalah efek samping yang umum dari pil KB yang terjadi saat rahim menyesuaikan diri dengan lapisan yang lebih tipis seiring dengan penyesuaian tubuh terhadap perubahan kadar hormon. Terobosan perdarahan atau bercak adalah kondisi ketika perdarahan vagina terjadi di antara siklus menstruasi karena pil KB.Memang banyak yang beranggapan KB khususnya KB suntik menambah berat badan. Dinukil dari Alodokter sejauh ini, belum ada penelitian yang dapat membuktikan bahwa KB suntik dapat menyebabkan peningkatan berat badan pada wanita hingga menimbulkan kegemukan atau obesitas.Konsumsi pil KB sering kali menyebabkan nyeri payudara seiring dengan peningkatan sensitivitas payudara. Hal ini menyebabkan payudara tumbuh lebih besar. Dalam kasus nyeri payudara, perubahan payudara, atau benjolan, penting untuk berkonsultasi dengan dokter.Hormon memainkan peran penting dalam memengaruhi suasana hati dan emosi seseorang. Saat mengonsumsi pil KB, perubahan kadar hormon dapat menyebabkan fluktuasi suasana hati. Selain gejala yang disebutkan, kemungkinan efek samping lainnya termasuk peningkatan tekanan darah, kembung, insomnia, dan kelelahan.Pil KB adalah cara yang populer dan efektif untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan diterima sebagai metode kontrasepsi yang aman. Jika menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan pil atau jika kamu mengalami efek samping dalam waktu lama, konsultasikan dengan dokter untuk observasi lebih lanjut. Sebelum kamu memutuskan untuk memakai KB yang mana, ada baiknya konsultasikan terlebih dahulu ke dokter.