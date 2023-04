Jarang diketahui, Ini 5 Manfaat Buah Gayam bagi Kesehatan

(Pohon gayam. Foto: Dok. Tau olunga/Wikipedia)

1. Meredakan peradangan dalam tubuh

2. Pereda sakit gigi

3. Baik untuk pencernaan

4. Membantu penyerapan makanan

5. Memelihara kesehatan kulit

Apakah kamu pernah mendengar buah gayam? Buah satu ini umumnya tumbuh subur di beberapa daerah di Indonesia. Namun, pemanfaatan gayam masih belum banyak sehingga orang belum mengetahui manfaat kesehatan yang terkandung.Biasanya, tanaman gayam tubuh di daerah pedesaan atau di pekarangan warga. Gayam kerap dianggap tanaman liar, tetapi terdapat beberapa budidaya gayam. Sedikitnya budidaya gayam, salah satunya karena rendahnya edukasi masyarakat terkait cara memanfaatkan buah ini secara optimal.Berdasarkan karakteristiknya, buah ini hampir serupa dengan buah yang menggantung di pohon pada umumnya. Buah ini memiliki kulit yang keras, buah berukuran kecil hingga medium, dan warna kulit buah umumnya hijau ketika masih mentah dan akan menjadi kuning ataupun kecoklatan saat hampir masak.Sebetulnya, buah gayam memiliki potensi yang baik untuk kesehatan manusia. Hal ini karena gayam merupakan sumber bagi protein, lipid, karbohidrat, mineral, dan lemak lainnya yang dibutuhkan tubuh.Tanaman ini juga mengandung flavonoid dan fenol, bahkan tersebar hingga seluruh bagian pohong, termasuk pada buahnya. Nah, berikut manfaat gayam bagi kesehatan Dengan kandungan flavonoid pada gayam, zat antioksidan ini berpotensi untuk melawan stres oksidatif. Hal ini menjadi penyebab radikal bebas serta peradangan dalam tubuh sehingga gayam dapat meminimalkan risiko penyakit kronis.Bahkan, kamu dapat meminum air rebusan gayam untuk meredakan demam karena malaria atau keracunan. Bukan cuma itu, buah ini juga diyakini menjadi pengobatan alternatif pneumonia.Untuk anak-anak, buah ini dapat digunakan guna meredakan gejala sakit gigi. Pada usia lanjut, gayam dimanfaatkan secara topikal untuk meringankan gejala sakit tulang. Namun, manfaat buah gayam satu ini memang belum pernah diuji secara klinis. Sebaiknya, periksakan keluhan medis tersebut terlebih dahulu.Mengonsumsi buah gayam dan olahannya mampu untuk mengatasi sakit perut hingga masalah diare. Gayam memiliki kandungan saponin yang bermanfaat untuk membersihkan usus dan organ pencernaan sehingga terhindar dari gangguan pencernaan. Sementara itu, bagian daun gayam dapat dijadikan jamu tradisional untuk mengatasi diare.Selain membersihkan usus, gayam juga memiliki manfaat untuk membantu penyerapan sari makanan. Hal ini disebabkan karena gayam memiliki kandungan tanin yang mampu membantu penyerapan sari makanan, alhasil usus dapat bekerja maksimal. Penyerapan sari makanan ini akan membuat tubuh mendapatkan asupan gizi secara optimal.Buah gayam memiliki sumber vitamin C yang yang baik bagi tubuh. Vitamin C dibutuhkan untuk mencegah sariawan, gusi berdarah, dan infeksi lainnya. Selain itu, vitamin C juga berguna untuk mencerahkan kulit yang kusam.Demikian manfaat buah gayam yang harus kamu ketahui. Untuk mendapatkan beberapa manfaat di atas, kamu dapat merebus buah gayam dengan membuang kulit bagian luarnya. Selamat mencoba!