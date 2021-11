Audy Item Sukses Turunkan Berat Badan, Ini Rahasianya

Audy Item berhasil menurunkan berat badan. Foto: Instagram @audyitem

(MBM)

Jakarta: Penyanyi Audy Item berhasil menurunkan berat badan . Hal ini terlihat dari pakaian yang dia pakai mulai longgar."Yeaay baju makin kegedean. Getting fit and healthy alhamdulillah more kilos to go," ucap Audy Item dalam akun Instagram @audyitem, dikutip Medcom.id, Selasa, 2 November 2021.Istri aktor Iko Uwais itu membeberkan rahasia dietnya. Pertama, Audy Item mengucapkan terima kasih pada konsultan dietnya, dr Cissie Nugraha, dan dirinya sendiri.Baca: Cerita Perjalanan Diet Olivia Zalianty hingga Ditulis ke Buku "Thanks to my lovely doctor @cissienugraha and Me yg makin pinter jaga makanan dan disiplin," tutur Audy Item.Pelantun Menangis Semalam itu juga menyebut sang suami Iko Uwais yang selalu mendukungnya untuk menjadi lebih sehat. Ia berharap mereka berdua selalu sehat hingga tua nanti."and pastinya my hubby dubby @iko.uwais for the unlimited support laafyaaa biar kt makin sehat bs jaga anak2 sampe tua nanti ya pa #healthylifestyle #losingweightfeelinggreat," tutup Audy Item.Kolom komentar pun banjir pujian dan dukungan untuk Audy Item."Good results maa (hasilnya bagus maa)," ucap sang suami Iko Uwais @iko.uwais."Love u!! Bangga padamu… go go super mama," puji aktris Happy Salma @happysalma."Yay…!!! You go girl" dukung aktris Cut Memey @cutmemey.