3 Langkah Aman Membeli Vitamin dan Suplemen di Online Shop

1. Jangan kaleng-kaleng, pilih yang aman dan lolos BPOM

2. Perhatikan kandungan dan dosis pemakaian yang tepat

3. Manfaatkan fitur-fitur yang memudahkan dan menguntungkan

(FIR)

Menjaga kesehatan di tengah pandemi covid-19 sudah menjadi keharusan. Vitamin dan suplemen menjadi senjata agar tubuhmu tetap sehat.Dalam mencari vitamin dan suplemen, kamu juga harus memperhatikan berbagai hal untuk memastikan kualitas produk yang akan dibeli. Berikut langkah membeli vitamin dan suplemen melansir keterangan pers dari Blibli:Mengonsumsi obat, termasuk vitamin dan suplemen tentu tidak boleh sembarangan. Pastikan semua anggota keluargamu mendapatkan produk yang aman dan sudah lulus BPOM.Obat-obatan yang tersedia di official store pada platform digital sudah terjamin originalitas dan kualitasnya, karena merupakan produk dari brand resmi dan asli yang disortir oleh pihak e-commerce Selain memastikan produk vitamin dan suplemen yang dikonsumsi original, kamu juga perlu memperhatikan detail informasi mengenai kandungan nutrisi serta dosis pemakaian yang tepat sesuai usia dan jenis kelamin.Jika membeli di official store, kamu dapat memanfaatkan layanan Customer Service official store yang tentunya lebih mengetahui kandungan dan manfaat produk vitamin dan suplemen yang dijual, serta lebih informatif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.Kamu juga bisa membeli obat melalui official store di Blibli, dengan melewati beberapa rangkaian verifikasi yang telah ditetapkan Blibli. Kamu hanya perlu melampirkan resep resmi dari dokter dan tim Blibli akan melakukan verifikasi berlapis.Berbelanja di official store juga memberikan pengalaman lebih, dengan berbagai kemudahan dan keuntungan. Salah satunya adalah badge kategorisasi yang memudahkan pencarian, di mana produk dikelompokkan berdasarkan brand atau jenis tertentu.Official store juga memberikan highlight untuk produk yang sedang turun harga atau yang paling populer. Kedua layanan ini akan membuatmu lebih praktis dalam pencarian vitamin dan suplemen.Di tampilan muka toko juga terdapat berbagai informasi yang dibutuhkan pelanggan, seperti promosi yang sedang berlangsung, video brand yang memberikan informasi tambahan mengenai produk secara menarik, dan apabila pelanggan meneruskannya hingga akhir, official store akan menyertakan price list terbaru yang memudahkan pelanggan mengupdate informasi harga dengan cepat.