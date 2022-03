Ini Diet yang Terbaik Menurut Deddy Corbuzier

Deddy Corbuzier saat ditunjuk sebagai brand ambassador Flimty. (Foto: A. Firdaus/Medcom.id)

(FIR)

Selama ini, diet dinilai sebagai upaya menurunkan berat badan yang terkadang menyiksa bagi sebagian orang. Namun nyatanya, jika dilakukan dengan pola yang benar bisa bermanfaat. Bukan hanya untuk menurunkan angka timbangan, tapi juga menyehatkan tubuh secara keseluruhan.Hal itu diamini oleh Deddy Corbuzier . Menurut Deddy, ada tiga poin yang dianggap memengaruhi kesuksesan menjalani diet. Selain harus slim, diet juga harus mempertimbangkan sisi fit dan healthy.“Pertama, saya telah melewati banyak hal untuk bisa sampai ke titik ini. Karenanya, saya ingin terus mengajak banyak orang untuk menjalani hidup sehat. Ini bukan hanya sebagai tren sementara, namun pola berkepanjangan,” ujar Deddy saat ditemui di peluncuran wajah baru Flimty, Rabu 30 Maret 2022.Kedua, Deddy setuju dengan value di mana diet yang terpenting bukan hanya Slim-nya saja, tapi juga harus Fit dan Healthy. Maka, di sini ia pun menyarankan untuk kamu yang sedang dalam upaya penurunan berat badan perlu menjaga keharmonisan tubuh."Artinya, menjaga pola makan, kontrol apa yang masuk dalam tubuh, kurangi gula, kontrol stres, dan aktivitas fisik seperti olahraga juga harus dilakukan," terang pemilik 18,1 juta subscribe tersebut."Olahraga enggak butuh 2 sampai 3 jam, olahraga hanya butuh 40 menit. Dua hari sekali dan lima kali seminggu itu cukup. Selain itu, kita juga harus pintar mengatur waktu dan makanan yang dikonsumsi," sambung Deddy.Kemudian, Deddy melihat semua bahan Flimty dan Flimeal juga berkualitas serta rendah gula dan telah didukung dari berbagai dokter spesialis gizi.“So, satu pesan saya terakhir, agar bisa hidup Fit, Slim, and Healthy itu juga butuh konsistensi. Diet yang terbaik adalah diet yang dilakukan. So, do it now. Terlebih, sekarang sudah ada Flimty dan Flimeal juga yang bisa membantu,” pungkas Deddy.