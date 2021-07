5 Buah Asli Indonesia Ini Bisa Tingkatkan Kekebalan Tubuh Hadapi Covid-19

Buah Mangga. Foto: Dok/freepik.com

Jakarta: Selain suplemen dari dokter, sayur dan buah juga terbukti dapat membantu pemenuhan kebutuhan vitamin selama pandemi. Ahli Gizi Tan Shot Yen merekomendasikan lima buah asli Indonesia yang memiliki banyak manfaat dalam pencegahan dan dukungan penyembuhan covid-19, di antaranya:



1. Buah Matoa



Buah bernama latin pometia pinnata ini kaya akan vitamin C dan E. Selain itu buah ini juga dikenal sebagai buah anti stress, salah satu sebabnya karena kandungannya tinggi gula untuk meningkatkan stamina.



2. Menteng



Di daerah lain buah ini dikenal dengan sebutan buah kepundung. Menteng kaya akan antioksidan dan vitamin C. anti inflamasi/peradanngan, menjaga kesehatan tulang dan darah untuk membantu mencegah anemia.



3. Markisa



Buah yang dalam bahasa inggris disebut passion fruit ini kaya akan vitamin C, Beta-cryptoxantin dan alpha-karoten untuk imunitas. Selain itu kandungan zat besi, vitamin B6 dan B3 dan polifenol dalam markisa juga terbukti tinggi.



4. Manggis



Di Indonesia, kulit manggis sudah terkenal dapat membantu mengobati kanker, namun ternyata, khasiat buah manggis juga tak kalah hebat. Buah ini kaya antioksidan, terutama vitamin C, asam folat, dan xanton. Berfungsi sebagai anti radang dan kemo preventif potensial yang bisa menekan pertumbuhan sel abnormal.



5. Mangga



Selain kaya akan vitamin A dan C, mangga juga memiliki antioksidan dengan polifenol tinggi. Hal ini dapat meningkatkan imunitas dan membantu meningkatkan berat badan.



"Kalau Anda isoman, coba makan mangga, karena selain mengenyangkan, tapi rasa asam dan manisnya itu kita harapkan bisa mengembalikan indra pengecap Anda," ujar Tan dalam tayangan Newsline Metro TV, Selasa, 13 Juli 2021. (Mentari Puspadini)

(MBM)