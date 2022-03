Kalbe Nutritionals Jadi Perusahaan Nutrisi Pertama di Dunia Metaverse dengan Menggandeng WIR Group

(Michael Budi melanjutkan bahwa WIR Group sebagai penyedia platform akan membangun infrastruktur digital dengan diisi oleh beragam konten yang disesuaikan dengan kebutuhan KALBE Nutritionals dengan cara yang lebih interaktif dan menghibur. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

Kalbe Nutritionals (PT Sanghiang Perkasa) menggandeng WIR Group untuk menjadi perusahaan nutrisi pertama yang melebarkan produk serta layanannya ke dunia Metaverse dalam project yang dinamakan “Nutrition for Life in Metaverse”.WIR Group sendiri merupakan salah satu perusahaan pengembangan teknologi perangkat lunak metaverse di Indonesia. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi perusahaan maupun masyarakat terutama di dunia digital yang semakin berkembang pesat.“Inovasi sangatlah diperlukan termasuk mengambil bagian di dalam berkembangnya dunia digital terutama dunia metaverse. Hal ini kami lakukan untuk membangun ekosistem Nutrition for Life sesuai dengan misi KALBE Nutritionals , sehingga kami dapat semakin efektif dan efisien dalam memahami kebutuhan konsumen," ungkap Presiden Direktur KALBE Nutritionals, Ongkie Tedjasurja."Serta tentunya memberikan layanan dan edukasi tanpa batas kepada para konsumen kapan pun dan di mana pun mereka berada. Kolaborasi dengan WIR Group ini menjadi jembatan bagi KALBE Nutritionals untuk memberikan masyarakat khususnya generasi milenial, pengalaman dalam merasakan layanan serta produk nutrisi terbaik untuk bersama-sama menyehatkan bangsa hingga generasi ke depan,” tambah Ongkie.Ongkie Tedjasurja juga menjelaskan project Nutrition for Live diharapkan dapat membantu pemerintah Indonesia yang saat ini masih menargetkan penurunan angka stunting di tahun 2024 sebesar 14 persen.“KALBE Nutritionals terus berkomitmen membantu pemerintah dalam hal penurunan stunting, terutama dalam memberikan edukasi dan menyediakan nutrisi untuk 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Bukan hanya itu, kami juga melakukan edukasi dan menyediakan nutrisi bagi kaum muda, dewasa, hingga orang tua. Inilah yang nantinya menjadikan experience yang ada di dunia metaverse akan berbeda bagi konsumen kami,” lanjutnya.Rencana KALBE Nutritionals untuk ikut dalam dunia metaverse sudah dilakukan sejak awal tahun 2022. Adapun penandatanganan MoU antara KALBE Nutritionals dengan WIR Group dilakukan pada Kamis, 24 Maret 2022.“Kami melihat KALBE Nutritionals memiliki visi jauh ke depan dengan menjadi perusahaan nutrisi pertama yang memasuki ranah metaverse. Butuh langkah berani untuk bisa menjadi yang pertama hadir di dalam metaverse dan memberikan komitmen untuk membesarkannya. Kami berharap KALBE Nutritionals dapat memperkaya konten di dunia metaverse terutama dalam bidang kesehatan dan nutrisi, sehingga dapat memberikan warna bagi dunia metaverse,” ujar Chief Executive Officer (CEO) WIR Group, Michael Budi.Michael Budi melanjutkan bahwa WIR Group sebagai penyedia platform akan membangun infrastruktur digital berupa lahan virtual yang nantinya dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan dan diisi oleh beragam konten yang disesuaikan dengan kebutuhan KALBE Nutritionals.Kehadiran KALBE Nutritionals nantinya akan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai nutrisi dan kesehatan dengan cara yang lebih interaktif dan menghibur.KALBE Nutritionals sendiri memiliki berbagai produk nutrisi di setiap tahapan kehidupan, mulai sejak persiapan kehamilan, hamil, nutrisi untuk bayi, anak-anak, orang dewasa, hingga orang tua. Setiap produk nutrisi yang diproduksi menggunakan bahan berkualitas serta menggunakan teknologi terbaru sehingga kualitas produknya tidak diragukan.“Kami akan terus berusaha untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan kepada konsumen di metaverse sehingga mereka bisa merasakan berbagai manfaat dari ekosistem yang KALBE Nutritionals sediakan. Selain itu, hadirnya KALBE Nutritionals dalam metaverse ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah Indonesia mewujudkan terciptanya perkembangan dunia digital di tengah masyarakat,” pungkas Ongkie.