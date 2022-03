Kombinasi Madu dan 4 Bahan Herbal Ini Berkhasiat Jaga Sistem Kekebalan Tubuh

Dr. (Cand.) dr. Inggrid Tania, M.Si – Ketua Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI). (Foto: Combiphar)

Menjaga sistem kekebalan tubuh menjadi tugas penting selama Pandemi Covid-19 . Jika lengah sedikit, bukan tak mungkin tubuh rentan tertular virus.Untuk mengoptimalkan sistem kekebalan tubuh dan terhindar dari risiko infeksi dan peradangan, terdapat beberapa mikronutrien dan senyawa antioksidan yang dibutuhkan. Di antaranya vitamin A, vitamin B, Vitamin C, dan beberapa mineral seperti magnesium, zinc serta zat besi, juga senyawa antioksidan seperti flavonoid dan asam fenolat."Selain dengan mengonsumsi suplemen dan makanan sehat , memasukkan madu dan juga beberapa bahan herbal ke dalam daftar asupan, juga dapat membantu melengkapi kebutuhan nutrisi, terutama mikronutrien, serta senyawa antioksidan tersebut," ujar Dr. (Cand.) dr. Inggrid Tania, M.Si – Ketua Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI) dalam virtual media briefing Combiphar Health Desk, Rabu 9 Maret 2022.Bahkan, menurut kombinasi madu dan beberapa jenis herbal yang diracik menjadi minuman mampu meningkatkan antioksidan serta memperbaiki kesehatan secara menyeluruh. Berikut ini kandungan madu dan beberapa bahan herbal yang dapat dikombinasikan dengan madu, beserta manfaatnya terhadap kekebalan tubuh:Madu memiliki nutrisi seperti vitamin C, vitamin B, kalsium, protein, kalsium zat besi, dan bahan-bahan mineral lainnya, serta senyawa-senyawa flavonoid dan asam fenolat. Kandungan ini dibutuhkan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta dapat memberikan sifat antioksidan dan anti-inflamasi.Jahe memiliki efek imunomodulator serta sifat antioksidan dan anti-inflamasi.Sari jeruk nipis mengandung vitamin C dan folat, yang keduanya memiliki peran dalam mempertahankan integritas penghalang imunologis dan mendukung fungsi berbagai jenis sel kekebalan tubuh. Jeruk nipis juga memiliki berbagai jenis antioksidan, seperti kelompok senyawa polifenol, misalnya flavonoid.Serai kaya akan vitamin A, vitamin B, vitamin C, kalium, kalsium, magnesium, fosfor, mangan, tembaga, seng, dan zat besi, serta minyak esensial yang mampu mengaktifkan limfosit T dan B yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh.Temulawak berfungsi sebagai antioksidan dan agen anti-inflamasi, imunomodulator dengan meningkatkan respon sel T untuk pertahanan seluler dan sel B untuk produksi antibodi, dan meningkatkan kemampuan penangkal radikal bebas.