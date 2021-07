5 Cara Menjaga Sistem Kekebalan Tubuh, Termasuk Minum Air yang Cukup

1. Minum air putih yang cukup

2. Tidur yang cukup

3. Berolahraga

4. Mengonsumsi vitamin C dan zinc

5. Mengonsumsi kaldu tulang

(FIR)

Untuk mencegah penyebaran covid-19 , pemerintah Indonesia menerapkan PPKM Darurat . Selain mematuhi anjuran PPKM Darurat ini, kamu juga tetap harus menjaga sistem imunitas tubuh agar bisa terhindar dari infeksi covid-19.Dilansir dari Insider, berikut ini adalah beberapa cara untuk meningkatkan dan menjaga sistem kekebalan tubuh:Agar berfungsi dengan baik, sistem kekebalan tubuh sangat bergantung pada nutrisi dalam aliran darah, yang sebagian besar terdiri dari air. Tanpa air, sel dan jaringan sistem kekebalan tubuh tidak menerima nutrisi yang mereka butuhkan.Sistem kekebalan tubuh juga bergantung pada air untuk mengeluarkan kuman dan bahan limbah. Jumlah dibutuhkan setiap orang akan berbeda-beda. Namun kamu harus berusaha untuk minum cairan secara teratur sepanjang hari."Tidur juga sangat penting karena memungkinkan tubuh memperbaiki dirinya sendiri dan bersiap untuk hari berikutnya," kata Tulip Jhaveri, MD, dari Brigham and Women's Hospital, yang memiliki spesialisasi dalam penyakit menular.Jika ingin traveling, Jhaveri merekomendasikan untuk menghindari kafein tepat sebelum dan selama penerbangan, karena dapat membuat dehidrasi dan mengganggu jadwal tidur.Berolahraga dapat membantu mengeluarkan kuman dari paru-paru dan saluran udara, sehingga mengurangi kemungkinan kamu sakit. Berolahraga juga merangsang sistem kekebalan tubuh dan melawan hormon stres yang dapat membuat kamu sakit. Jika bisa, cobalah dan lakukan olahraga sedang atau berat selama 60 menit beberapa hari seminggu selama beberapa minggu.Baik vitamin C dan zinc dapat meningkatkan pertahanan tubuh terhadap patogen dan sangat penting untuk kekebalan tubuh. Kekurangan kedua nutrisi ini dikaitkan dengan kasus beberapa penyakit yang lebih sering dan lebih parah, termasuk malaria, diare, flu biasa, pneumonia, dan infeksi saluran pernapasan lainnya.Sup ayam yang dibuat dengan kaldu tulang dapat membantu membersihkan saluran pernapasan dan mengurangi peradangan. Bahkan menurut Harvard Medical School, sup ayam merupakan sumber protein yang cukup baik.Meskipun belum diketauhi secara pasti manfaatnya, protein adalah nutrisi penting untuk kekebalan. Sebab sangat penting untuk fungsi sel-T, yang merupakan jenis sel darah putih yang berperan utama dalam respons imun.