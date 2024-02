Bumbu Kehidupan Seks Pasutri, Inilah 6 Makanan Afrodisiak Terbaik

(Kopi, cokelat, tiram, alpukat, madu, pisang, almond, serta semangka adalah beberapa makanan yang dikategorikan sebagai aphrodisiac. Ini dinilai karena kandungan pada makanan tersebut yang dapat meningkatkan mood positif dan melancarkan aliran darah. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

1. Alpukat

2. Cokelat hitam

3. Jahe

4. Ginseng

5. Apel

6. Delima

Saat ini, bahan-bahan tertentu masih mempertahankan reputasinya sebagai penambah libido yang bonafid. Dan sepanjang sejarah, makanan afrodisiak dan pengobatan nabati telah dikonsumsi dengan harapan dapat menginspirasi nafsu di antara pasangan.Makanan afrodisiak sendiri merupakan makanan, minuman atau zat yang merangsang hasrat seksual. Makanan ini bertujuan untuk merangsang indra cinta (penglihatan, penciuman, pengecapan, dan sentuhan).Namun begitu, belum ada makanan yang terbukti secara ilmiah dapat merangsang organ intim manusia. Mengutip Net Doctor, makanan dan tindakan makan dapat memberi kesan seks pada pikiran, yang pada gilirannya dapat membantu merangsang hasrat dalam tubuh.Untuk itu, Dr Sarah Brewer, direktur medis Healthspan, Camilla Constance, pelatih seks dan keintiman, Dr Clare Morrison, dokter umum di Medexpress, dan Julia Margo, pakar seks dan salah satu pendiri Hot Octopuss memaparkan tentang hubungan antara seks dan makanan. Juga apa yang bisa pasutri makan untuk membangkitkan gairah seks.Dianggap sebagai afrodisiak alami, alpukat kaya akan fitonutrien yang meningkatkan hasrat seksual, dan kenikmatan seksual. Alpukat mengandung lemak tak jenuh sehat yang membantu menjaga hormon tetap terkendali. Mereka juga mengandung folat, vitamin yang membantu melepaskan orgasme.Cokelat hitam kaya akan nutrisi dan antioksidan yang menghilangkan stres dan kecemasan. Ini juga meningkatkan hasrat seksual dengan membantu bahan kimia seperti phenethylamine dan serotonin masuk ke dalam tubuh. Jadi, kamu mungkin ingin mengunyah cokelat hitam saat ingin berhubungan seks lagi.Jika sedang mencari cara untuk meningkatkan kehidupan seks bersama pasangan, kamu bisa menambahkan jahe ke dalam makanan. Jahe dipercaya dapat meningkatkan aliran darah dan mengurangi stres oksidatif, sehingga dapat memberikan efek positif pada gairah seks pasutri.Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Sex Research menemukan bahwa jahe meningkatkan gairah seksual dan meningkatkan libido pada pria dan wanita.Beberapa penelitian yang dilansir dari WebMD mengatakan ginseng dapat meningkatkan gairah seksual pada wanita pascamenopause dan membantu pria mendapatkan dan mempertahankan ereksi. Ginseng merah sangat populer sebagai afrodisiak.Tinjauan terhadap beberapa penelitian tentang ginseng merah menunjukkan bahwa ginseng merah mungkin berhasil mengatasi disfungsi ereksi. Studi lain menemukan ginseng hanya sedikit lebih efektif dibandingkan plasebo (obat tiruan) dalam menjaga ereksi Ternyata, makan satu apel sehari tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga membuat kehidupan seks kamu sehat. Konsumsi apel setiap hari dapat meningkatkan gairah seks dan kenikmatan seksual pasutri.Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Archives of Gynecology and Obstetrics menemukan bahwa mengonsumsi apel secara teratur meningkatkan seksualitas yang lebih baik pada wanita muda.Merupakan salah satu makanan paling populer yang meningkatkan hasrat seksual bagi pria dan wanita. Ini mengandung antioksidan dan mengurangi stres oksidatif, yang membantu meningkatkan kualitas sperma, dan motilitas serta meningkatkan hasrat seksual. Kamu bisa menyantap semangkuk buah delima sebagai camilan tengah hari.