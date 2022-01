Waspada, Ini 5 Penyakit yang Biasa Muncul Saat Pancaroba

Jenis penyakit yang menyerang saat musim pancaroba

1. Sakit kepala

2. Batuk

3. Flu

4. Panas dalam

5. Serangan asma

Tips mencegah penyakit selama musim pancaroba

Jakarta: Musim pancaroba adalah musim peralihan dari satu musim ke musim lain, masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya. Musim Pancaroba kerap dikaitkan dengan datangnya berbagai jenis penyakit.Dilansir dari hellosehat, perubahan cuaca yang begitu cepat dapat meningkatkan risiko tubuh terserang penyakit. Tubuh rentan terkena penyakit karena virus lebih mudah bertahan dan lebih cepat berkembang biak berkali lipat di suhu dingin.Selain itu, udara dingin juga berdampak buruk pada kinerja sistem imun yang melindungi tubuh dari virus-virus tersebut. Alhasil, tubuh akan lebih cepat terserang penyakit selama musim pancaroba.Baca: Musim Pancaroba Bikin Gampang Sakit, Yuk Lakukan 3 Hal Ini Biar Tetap Fit Turunnya tekanan udara secara tiba-tiba atau kenaikan tajam kelembapan udara dapat memicu terjadinya sakit kepala , terutama migrain, saat musim pancaroba. Cuaca dingin yang ekstrem atau sinar matahari yang terlalu panas juga dapat memicu ketidakstabilan komponen kimiawi dalam otak, sehingga menimbulkan sakit kepala.Batuk adalah respon alami tubuh untuk membersihkan lendir dan mengeluarkan benda asing yang masuk di saluran penapasan. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh virus, udara dingin, dan alergen.Gejala yang dirasakan berupa gatal pada tenggorokan, demam, nyeri tubuh, sakit kepala, mual, dan muntah. Biasanya, batuk juga akan disertai flu saat pancaroba.Virus influenza mudah berkembang biak di musim peralihan ini. Hal ini akibat dari perubahan cuaca secara tiba-tiba dari dingin ke cuaca lebih hangat atau sebaliknya. Gejala yang mungkin dirasakan berupa radang tenggorokan, bersin, hidung tersumbat, batuk, pilek, demam, meriang, hingga mual.Baca: Kasus Covid-19 Makin Tinggi, Ini 5 Tips Meningkatkan Imun Tubuh Anak Panas dalam merupakan salah satu gejala umum yang terjadi saat pancaroba. Kondisi ini ditandai dengan munculnya sariawan, bibir pecah-pecah, sakit gigi, badan pegal, sakit tenggorokan, diare, hingga badan terasa panas.Penyakit yang banyak dikeluhkan muncul selama musim pancaroba adalah penyakit asma . Serangan asma ini terjadi karena saluran udara mengalami peradangan. Angin kencang yang membawa debu serta kotoran dapat memicu kambuhnya asma.Berikut sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit selama musim pancaroba dikutip dari halodoc:- Bawa jaket atau jas hujan untuk mengantisipasi hujan turun- Perbanyak minum air putih dan makanan bergizi, terutama buah dan sayur- Konsumsi vitamin C yang ada dalam buah dan sayur atau suplemen vitamin C. Saat kebutuhan vitamin C terpenuhi, sistem kekebalan tubuh akan berfungsi optimal.Baca: Sudah 725 Kasus, Simak 5 Cara Melindungi Diri dari Omicron!