Pengalaman Merasakan Air Purifier dan Water Purifier Coway di Clean Zone Exhibition 2021

Jakarta: Coway International Indonesia menggelar exhibition di Central Park Mall, Laguna Atrium, pada 21-24 Oktober 2021. Ini adalah kali pertama Coway membuka exhibition sejak berdiri di Indonesia pada September 2019.



Gelaran exhibition Coway bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk home appliances seperti air purifier, water purifier, dan bidet. Mengangkat konsep Clean Zone di mana pengunjung bisa melihat beberapa area yang terbagi atas Air Zone, Water Zone, Body Zone, Service Zone, dan Sales Zone.



Pengunjung juga dapat melihat simulasi Air Purifier Coway di Air Experience Zone. Di zona ini terdapat air box dengan unit Air Purifier Triple Power AP-2318D dan Tornado AP-1520C yang akan menunjukan proses kerja air purifier. Dalam boks akan keluar asap tebal yang akan difilter oleh air purifier dalam hitungan menit. Ini membuktikan kekuatan sistem filtrasi produk yang dapat membersihkan ruangan dari udara buruk dengan cepat dan efektif.



Pengunjung juga dapat melihat enam tahapan filter udara Air Purifier Coway. Salah satunya adalah HEPA filter yang mampu menghilangkan debu halus tak kasat mata sampai ukuran 0,01 mikrometer, menangkap kontaminan seperti virus berukuran 0,05-0,5 mikrometer, sampai mikroorganisme berukuran 0,5-3 mikrometer.



Pengunjung juga akan mendapatkan edukasi mengenai fakta-fakta kualitas udara, polusi udara dalam ruangan, dan bagaimana sirkulasi udara yang baik sangat penting bagi tubuh.



Di sebelah Air Zone Experience, pengunjung juga dapat melihat water zone yang di dalamnya terdapat Display Interactive untuk menjelaskan jumlah asupan air yang harus dikonsumsi. Dijelaskan pula sebaik apakah kualitas air minum yang dihasilkan oleh Water Purifier Coway seperti yang ditunjukan dalam bagian Water Experience Zone, bagaimana filter RO Membrane (Reverse Osmosis), dapat menghilangkan kontaminan air seperti logam berat, bahan kimia organik berbahaya, mikroba dan zat radioaktif. Sistem RO filter yang mampu menyaring partikel sampai 0,0005 micrometer. Pengunjung pun dapat merasakan pengalaman minum tap water yang telah difilter, langsung dari produk Water Purifier Coway.





Coway Water Zone (Foto:Dok)



Di bagian Laguna Atrium sayap kiri (dari entrance gate), juga terdapat Service Zone yang akan menjelaskan tentang layanan CODY (Coway Lady) Heart service dan Coway Technician. Di area ini akan dijelaskan Demo bagaimana proses service yang Cody lakukan. Area lainnya adalah Body Zone, untuk memperkenalkan produk perawatan tubuh yaitu, Battery Bidet (BA35-A), alat pembilas untuk membersihkan area personal tubuh khusus untuk area bawah.





Ada juga milestone Coway, dan penjelasan mengenai Pusat Litbang Coway yang disertifikasi oleh WQA (Asosiasi Kualitas Air, AS) sebagai laboratorium pengujian yang diakui, dan telah menjalankan uji efisiensi dan keselamatan bahkan 1 juta kali oleh 82 perangkat mutakhir.Terakhir adalah Sales Zone, di mana pengunjung dapat melalukan transaksi langsung jika tertarik untuk membeli produk-produk Coway.Pastinya exhibition ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan sesuai standar, bahkan pintu masuk dan pintu keluar dibuat terpisah untuk mencegah kerumunan pengunjung.Di Korea Selatan, Coway telah dipercaya sejak 32 tahun lalu, dengan lebih dari 8 juta pelanggan di seluruh dunia. Pada September 2019, Coway didirikan di Indonesia dan sebagai The Best Life Solution Company berkomitmen untuk terus mendukung kesehatan masyarakat Indonesia.