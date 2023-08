Jangan Asal Konsumsi, Perhatikan Kapan Waktu Terbaik Minum Vitamin

Vitamin A

vitamin B

(Vitamin C bentuk minum bisa dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Jangan mengonsumsi suplemen ini melebihi dosis yang dianjurkan. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

Vitamin C

Vitamin D

Vitamin E

Vitamin K

Multivitamin

Untuk mendapatkan tubuh yang sehat, diperlukan asupan dengan kandungan gizi yang seimbang. Bahkan, mengonsumsi suplemen tambahan seperti vitamin tertentu juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi seseorang.Vitamin sendiri memiliki dua jenis. Pertama, vitamin yang larut dalam lemak, di mana membutuhkan asupan lemak sebelum mengonsumsinya. Kedua, vitamin yang larut dalam air di mana tidak membutuhkan makanan untuk melarutkannya.Biasanya, sebagian besar vitamin dapat dikonsumsi kapan saja. Namun konon, beberapa vitamin lebih baik diserap dalam kondisi khusus. Nah, untuk mengetahui kapan waktu yang tepat, ada baiknya kamu menyimak pembahasan di bawah ini.Untuk meningkatkan penyerapan yang optimal, kamu harus mengonsumsi suplemen vitamin A dengan makanan yang mengandung lemak. Perlu diingat bahwa jika Anda mengonsumsi makanan seimbang, mengonsumsi suplemen vitamin A biasanya tidak diperlukan. Dan waktu terbaik minum vitamin A adalah malam hari setelah makan malam.Karena larut dalam air, kamu bisa meminumnya dengan atau tanpa makanan dan kapan saja sepanjang hari. Konon, sering disarankan untuk mengonsumsi vitamin B di pagi hari karena peran pentingnya dalam metabolisme nutrisi dan produksi energi.Terlebih lagi, beberapa orang mungkin mendapat manfaat dari mengonsumsi vitamin B saat perut kosong. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa vitamin B khususnya B2, B6, dan B12, bisa memengaruhi suasana hati. Oleh karenanya, mengonsumsinya di pagi hari setelah bangun tidur bagus untuk menjaga mood dan membuatmu ceria sepanjang hari.Vitamin C memainkan banyak peran penting dalam tubuh. Ada beberapa bentuk suplemen vitamin C, antara lain asam askorbat, asam askorbat dengan bioflavonoid, vitamin C liposomal, dan kalsium askorbat. Kamu bisa mengonsumsi suplemen vitamin C kapan saja, dengan atau tanpa makanan.Namun, menurut laman Healthline, waktu terbaik minum vitamin C adalah ketika perut masih kosong. Yakni, 30 menit sampai 2 jam sebelum makan. Pastikan untuk menyimpan suplemen vitamin C di tempat yang sejuk dan gelap, karena nutrisi ini sensitif terhadap panas dan cahaya.Vitamin D dibutuhkan untuk fungsi kekebalan tubuh, kesehatan tulang, pertumbuhan sel, dan banyak lagi. Vitamin D dapat dikonsumsi kapan saja, namun lebih baik bila dikonsumsi pada malam hari. Sebagian besar suplemen ini harus dikonsumsi dengan makanan atau camilan yang mengandung lemak untuk memastikan penyerapan yang optimal.Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan utama dalam tubuh Anda dan sangat penting untuk aliran darah yang sehat dan fungsi kekebalan tubuh. Biasanya suplemen vitamin E disarankan dikonsumsi dengan makanan.Namun, satu studi tahun 2019 pada 27 wanita menemukan bahwa selama lemak dicerna sepanjang hari, vitamin E diserap secara efektif. Artinya tidak perlu mengonsumsi vitamin E dengan makanan yang mengandung lemak selama kamu mengonsumsi cukup lemak pada makanan berikutnya.Vitamin K mengacu pada keluarga senyawa yang larut dalam lemak yang meliputi vitamin K1 (phylloquinone) dan vitamin K2 (menaquinones). Vitamin K diperlukan untuk pembekuan darah, kesehatan tulang dan jantung, dan lainnya. Kamu dapat mengonsumsi suplemen vitamin K kapan saja dengan makanan atau camilan yang mengandung lemak.Multivitamin biasanya mengandung berbagai vitamin dan mineral. Beberapa orang lebih suka multivitamin daripada suplemen nutrisi tunggal karena nyaman dan harganya lebih murah.Karena suplemen ini umumnya mengandung vitamin yang larut dalam lemak dan air, biasanya disarankan untuk mengonsumsinya saat makan. Ini dapat meningkatkan penyerapan nutrisi tertentu sekaligus mengurangi risiko gangguan pencernaan, yang dapat terjadi saat mengonsumsi multivitamin saat perut kosong.