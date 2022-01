5 Manfaat Mengejutkan dari Lidah Buaya yang Belum Banyak Diketahui

1. Meredakan GERD

2. Alternatif obat kumur

3. Menurunkan gula darah

4. Obat pencahar alami

5. Dijadikan skincare

(FIR)

Salah satu manfaat dari lidah buaya adalah untuk meringankan sunburn dan membantu penyembuhan luka. Namun ternyata, manfaat dari lidah buaya sangatlah beragam.Tanaman yang masuk ke dalam jenis sukulen ini sudah sejak lama digunakan untuk tujuan pengobatan, yaitu sejak jaman Mesir kuno. Dilansir dari Healthline, berikut ini adalah manfaat lengkap dari lidah buaya:Gastroesophageal reflux disease (GERD) adalah gangguan pencernaan yang sering menyebabkan mag. Sebuah tinjauan pada 2010 menyebutkan bahwa mengonsumsi gel lidah buaya pada waktu makan dapat mengurangi keparahan GERD.Gel lidah buaya juga dapat meringankan masalah terkait pencernaan lainnya. Toksisitas tanaman yang rendah menjadikannya obat yang aman dan lembut untuk mag.Dalam sebuah studi pada 2014 yang diterbitkan dalam Ethiopian Journal of Health Sciences, para peneliti menemukan bahwa ekstrak lidah buaya bisa menjadi alternatif yang aman dan efektif untuk obat kumur berbahan kimia. Bahan alami tanaman, yang meliputi dosis vitamin C yang sehat, dapat memblokir plak.Menurut sebuah penelitian di Phytomedicine: International Journal of Phytotherapy and Phytopharmacy, Minum 2 sendok makan jus lidah buaya per hari dapat menyebabkan kadar gula darah turun pada penderita diabetes tipe 2.Tetapi untuk pasien diabetes, yang mengonsumsi obat penurun glukosa, harus berhati-hati saat mengonsumsi lidah buaya. Ekstrak lidah buaya bersama dengan obat diabetes mungkin bisa menurunkan jumlah glukosa ke tingkat yang berbahaya.Lidah buaya dianggap sebagai pencahar alami. Sejumlah penelitian telah melihat manfaat lidah buaya untuk membantu pencernaan.Mayo Clinic merekomendasikan bahwa lidah buaya dapat digunakan untuk meredakan sembelit, tetapi jangan sampai berlebihan. Mereka menyarankan bahwa dosis 0,04 hingga 0,17 gram lidah buaya yang dikeringkan sudah cukup.Kamu juga dapat menggunakan lidah buaya untuk menjaga kulit agar tetap bersih dan terhidrasi. Untuk bertahan hidup dalam kondisi yang keras, daun tanaman lidah buaya menyimpan air.Daun yang mengandung air ini, dikombinasikan dengan senyawa tanaman khusus yang disebut karbohidrat kompleks. Menjadikannya pelembap wajah yang efektif dan pereda nyeri.