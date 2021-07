10 Cara Alami Tingkatkan Kesehatan Hati

1. Kopi

2. Teh

3. Beri

4. Jus bit

5. Kacang-kacangan

(Ikan salmon mengandung asam lemak omega-3 yang baik untuk kesehatan tubuh kamu. Kandungan omega-3-nya mampu menjaga kesehatan dan fungsi otak. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

6. Ikan berlemak

7. Ginseng

8. Kunyit

9. Jahe

10. Akar licorice

Sama seperti organ lainnya, hati bekerja keras untuk membuat tubuhmu sehat secara keseluruhan. Namun, banyak dari kita tidak sadar bahwa kebiasaan buruk yang diterapkan setiap hari sedikit demi sedikit merusak organ tersebut.Kamu perlu merawatnya dengan mengikuti diet bergizi seimbang dan menghindari faktor gaya hidup tertentu seperti minum minuman keras berlebihan dan penggunaan narkoba.Selain itu, dikutip dari Healthline, penelitian menunjukkan bahwa menambahkan makanan dan minuman tertentu ke dalam diet kamu mungkin sangat bermanfaat bagi hati kamu. Cobalah beberapa makanan dan minuman berikut ini.Minuman lezat ini dapat meningkatkan kadar antioksidan di hati kamu dan menurunkan risiko penyakit hati. Namun kamu sudah tahu ya, baiknya meminum kopi tidak ditambah dengan gula ya.Teh populer seperti teh hitam dan hijau dapat meningkatkan kadar enzim hati di antara orang-orang dengan penyakit hati dan melawan stres oksidatif.Buah beri dikemas dengan antioksidan, yang telah terbukti melindungi hati kamu dari kerusakan dalam berbagai penelitian pada hewan.Minuman berwarna-warni ini mengandung senyawa sehat seperti nitrat dan antioksidan, yang dapat membantu melindungi hati kamu dari kerusakan oksidatif. Tak hanya itu, penelitian menunjukkan jus bit dapat meningkatkan enzim detoksifikasi alami hati kamu.Kacang kaya akan lemak sehat dan nutrisi seperti vitamin E. Studi menunjukkan bahwa suplementasi dengan vitamin E dapat membantu menurunkan risiko penyakit hati.Studi menunjukkan bahwa suplemen dengan asam lemak omega-3, yang secara alami ditemukan pada ikan berlemak, dapat mengurangi lemak hati dan meningkatkan fungsi enzim hati.Ramuan ini memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu melindungi terhadap kerusakan hati pada orang dengan penyakit hati berlemak non alkohol.Ramuan lezat ini memiliki sifat antiinflamasi yang kuat. Ini dapat mengurangi peradangan di hati dan tanda-tanda kerusakan hati pada orang dengan penyakit hati.Studi menunjukkan bahwa suplemen dengan jahe dapat secara signifikan mengurangi tanda-tanda peradangan hati dan lemak hati pada orang dengan penyakit hati berlemak non alkohol, dibandingkan dengan pengobatan plasebo.Studi menunjukkan bahwa suplemen dengan akar licorice dapat mengurangi tanda-tanda kerusakan hati dan peradangan pada orang dengan penyakit hati berlemak non alkohol.