Terkenal sebagai Makanan Diet Rendah Kalori, Inilah 5 Manfaat Seledri untuk Kesehatan

Seledri sumber antioksidan

Mengurangi peradangan

(Seledri. Foto: Ilustrasi. Dok. Unsplash.com)

Melancarkan pencernaan

Kaya akan vitamin dan mineral

Memiliki efek alkalizing

Sebagian besar dari kita tahu seledri adalah makanan yang sehat. Tetapi beberapa orang mungkin alergi terhadap seledri. Reaksi ringan yang kerap ditimbulkan dari alergi seledri adalah mulut atau lidah gatal, bersin atau pilek.Seledri memiliki rasa yang ringan dan sedikit pedas. Hanya dengan 10 kalori per tangkai, seledri sudah lama dianggap sebagai " makanan diet " rendah kalori. Namun seledri yang renyah sebenarnya memiliki sejumlah manfaat kesehatan lain yang jarang diketahui.Berikut ini alasan mengapa kamu harus mempertimbangkan untuk menambahkan seledri ke dalam diet harian, di antaranya:Antioksidan melindungi sel, pembuluh darah, dan organ dari kerusakan oksidatif. Seledri mengandung vitamin C, beta karoten, dan flavonoid. Bahkan, setidaknya ada 12 jenis tambahan nutrisi antioksidan yang ditemukan dalam satu tangkai. Ini juga merupakan sumber fitonutrien yang luar biasa, yang telah terbukti mengurangi kasus peradangan pada saluran pencernaan, sel, pembuluh darah, dan organ tubuh lainnya.Peradangan kronis telah dikaitkan dengan banyak penyakit, termasuk radang sendi dan osteoporosis. Seperti dinukil dari Healthline, seledri dan biji seledri memiliki sekitar 25 senyawa anti inflamasi yang dapat memberikan perlindungan terhadap peradangan dalam tubuh.Sementara, nutrisi antioksidan dan anti-inflamasinya menawarkan perlindungan ke seluruh saluran pencernaan, seledri mungkin menawarkan manfaat khusus untuk perut. Polisakarida berbasis pektin dalam seledri, termasuk senyawa yang dikenal sebagai apiuman, telah terbukti mengurangi kejadian sakit mag, memperbaiki lapisan lambung, dan memodulasi sekresi lambung dalam penelitian pada hewan.Kandungan air seledri yang tinggi juga mendukung saluran pencernaan yang sehat dan membuatnya tetap teratur. Ingat, satu cangkir batang seledri memiliki 5 gram serat makanan.Kamu akan menikmati vitamin A, K, dan C, ditambah mineral seperti potasium dan folat saat makan seledri. Ini juga rendah sodium. Selain itu, indeks glikemiknya rendah, artinya memiliki efek yang lambat dan stabil pada gula darah.Sengan mineral seperti magnesium, besi, dan natrium, seledri dapat memiliki efek menetralkan makanan asam. Belum lagi fakta bahwa mineral ini diperlukan untuk fungsi tubuh yang penting.Selain manfaat yang berguna bagi kesehatan, penting juga untuk dicatat bahwa seledri mengandung oksalat tinggi, dan mungkin tidak cocok untuk penderita batu ginjal atau kondisi terkait ginjal. Jadi, selalu periksa dengan dokter jika kamu khawatir atau memiliki masalah kesehatan terkait ginjal sebelum mengonsumsi seledri ya.