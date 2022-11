Makan sehat, tidur cukup, dan olahraga

Jaga kebersihan tangan

(Mengonsumi makanan sehat menjadi satu cara mencegah flu di musim dingin. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Turunkan eksposur

Echinacea, vitamin C dan D

Minuman dan makanan hangat

Sakit flu termasuk penyakit yang paling umum diderita oleh banyak orang. Apalagi saat musim dingin atau penghujan. Jika terserang flu, kamu mungkin akan mengalami demam, sakit tenggorokan, batuk, pilek, kelelahan, sakit kepala, dan nyeri tubuh.Perlu diketahui, satu hal yang diajarkan dari covid-19 kepada kita adalah bahwa ada banyak cara untuk tetap sehat meskipun dikelilingi oleh virus, termasuk memakai masker dan menjaga jarak secara sosial. Bahkan sebelum hari-hari pandemi virus corona, musim dingin merupakan waktu yang paling sering menyebabkan kebanyakan orang tertular pilek atau flu.Ada beberapa hipotesis tentang mengapa orang lebih sering sakit di musim dingin. Yang pertama berkaitan dengan virus, patogen kecil yang menyebabkan banyak penyakit.Rhinovirus, salah satu penyebab penyakit flu biasa. Sementara, virus influenza penyebab flu, dapat bertahan dan menyebar lebih mudah dalam cuaca yang lebih dingin dan lebih kering.Ada alasan lain juga, dan itu bisa didasarkan pada individu. Misalnya, Mike Bohl, MD, MPH, ALM, Direktur Konten & Pendidikan Medis menjelaskan bahwa tidak jarang orang memiliki kadar vitamin D yang lebih rendah selama bulan-bulan musim dingin, yang dapat membahayakan sistem kekebalan tubuh mereka.Nah, agar tubuh tetap sehat selama musim flu, Dr. Bohl membagikan dengan tepat apa saja yang perlu dilakukan:Agar tetap sehat selama masa sulit tahun ini, Dr. Bohl kepada Eat This or That! menyarankan untuk mengonsumsi makanan sehat, olahraga teratur, menjaga berat badan, minum alkohol secukupnya, dan berhenti merokok, tidur cukup, serta minimalkan stres. Semua tips ini adalah cara yang baik untuk mendukung sistem kekebalan tubuh, mengurangi peradangan dalam tubuh, dan menurunkan kadar hormon stres yang dapat menekan sistem kekebalan tubuh.Gunakan akal sehat dalam hal kebersihan dengan sering mencuci tangan dan jauhkan dari hidung, mulut, dan mata. Dr. Bohl juga menyarankan, mendapatkan suntikan flu adalah salah satu hal paling efektif yang dapat dilakukan untuk tetap sehat selama musim flu. Dalam banyak kasus, suntikan flu dapat mencegah terkena flu. Meskipun tidak itu bisa membuat flu jadi lebih ringan daripada tanpa suntikan.Jika orang lain sakit, menjauhlah! Jika memungkinkan, hindari juga tempat-tempat ramai. Penting untuk menurunkan risiko terpapar kuman. "Jauhi kerumunan besar dan hindari bergaul dengan teman-teman jika mereka mengatakan mereka mengalami gejala atau mungkin baru saja terpapar," saran Dr. Bohl.Satu ulasan menemukan bahwa echinacea, suplemen herbal, tidak efektif untuk mengobati pilek tetapi dapat membantu mencegahnya. Sementara itu, suplemen vitamin D mungkin bermanfaat bagi mereka yang kekurangan vitamin D. Sedangkan, vitamin C tidak mencegah pilek kecuali pada orang yang terpapar latihan fisik berat dalam waktu singkat.Pastikan untuk tetap terhidrasi, dan istirahat yang cukup. Menurut Dr. Bohl, memang ada beberapa bukti bahwa sup ayam membantu mengatasi flu, jadi pastikan kamu mengonsumsinya jika itu adalah sesuatu yang kamu sukai."Ada obat antivirus (seperti oseltamivir) yang bisa efektif jika diminum dalam 48 jam pertama gejala. Suplemen seng juga telah terbukti mempersingkat pilek jika diminum dalam 24 jam setelah timbulnya gejala," tutup Dr. Bohl.