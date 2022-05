Cacar Monyet: 7 Gejala yang Harus Diwaspadai

Gejala cacar monyet

(Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), ada tujuh gejala utama yang dapat menandakan infeksi cacar monyet, salah satunya adalah panas dingin. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Badan Keamanan Kesehatan Inggris (UKHSA) hari ini mengonfirmasi ada satu orang, yang telah melakukan perjalanan ke Inggris dari Nigeria, telah tertular cacar monyet atau monkeypox dan menerima perawatan spesialis di London.Seperti dilansir dari Mirror, Monkeypox adalah infeksi virus dengan beberapa kesamaan dengan cacar. Ini pertama kali ditemukan di koloni monyet di Republik Demokratik Kongo modern pada tahun 1958, dengan kasus manusia pertama dikonfirmasi pada tahun 1970.Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), ada tujuh gejala utama yang dapat menandakan infeksi cacar monyet. Banyak di antaranya mirip dengan cacar, meskipun pembengkakan pada kelenjar getah bening merupakan indikator cacar monyet. Beberapa gejala yang timbul, adalah:- Demam- Sakit kepala- Nyeri otot- Sakit punggung- Pembengkakan kelenjar getah bening- Panas dingin- Kelelahan"Perbedaan utama antara gejala cacar dan cacar monyet adalah bahwa cacar monyet menyebabkan pembengkakan kelenjar getah bening (limfadenopati) sedangkan cacar tidak," papar CDC.Masa inkubasi (waktu dari infeksi hingga gejala) untuk cacar monyet biasanya 7-14 hari tetapi dapat berkisar dari 5 hari - 21 hari. Dalam 1 sampai 3 hari setelah demam dimulai, pasien biasanya mengalami ruam, sering dimulai pada wajah kemudian menyebar ke bagian tubuh lainnya.Para ilmuwan mengatakan, penularan dari manusia ke manusia sangat jarang terjadi, tetapi dapat menyebar melalui sentuhan dan melalui tetesan. Dalam kasus yang jarang terjadi di mana itu menyebar di antara orang-orang, pedoman NHS terbaru menyatakan bahwa sumber utama infeksi adalah:- Menyentuh pakaian, tempat tidur atau handuk yang digunakan oleh seseorang dengan ruam cacar monyet- Menyentuh lepuh atau koreng pada kulit cacar monyet- Batuk atau bersin orang yang terkena ruam cacar monyetBerkaitan dengan pasien yang dirawat di Inggris, para ahli UKHSA bekerja sama dengan rekan-rekan NHS dan akan menghubungi orang-orang yang mungkin telah melakukan kontak dekat dengan individu tersebut untuk memberikan informasi dan saran kesehatan.Ini termasuk menghubungi sejumlah penumpang yang bepergian dalam jarak dekat dengan pasien pada penerbangan yang sama ke Inggris.Orang tanpa gejala tidak dianggap menular tetapi, sebagai tindakan pencegahan, mereka yang berada dalam jarak dekat dihubungi untuk memastikan bahwa jika mereka menjadi tidak sehat, mereka dapat diobati dengan cepatDr Colin Brown, Direktur Infeksi Klinis dan Emerging, UKHSA mengatakan, "Penting untuk menekankan bahwa cacar monyet tidak menyebar dengan mudah di antara orang-orang dan risiko keseluruhan untuk masyarakat umum sangat rendah."Dr Nicholas Price, Director NHSE High Consequence Infection Diseases (airborne) Network and Consultant in Infectious Diseases di Guy's and St Thomas' mengatakan, "Pasien sedang dirawat di unit isolasi spesialis kami di Rumah Sakit St Thomas oleh staf klinis ahli dengan pengawasan ketat. Prosedur pencegahan infeksi."