Manfaat Jambu Biji untuk Menunjang Kekebalan Tubuh di Masa Pandemi

(Dr. Abie mengatakan kandungan vitamin C dalam buah jambu biji bahkan lebih tinggi dari buah jeruk. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

(yyy)

Menjaga daya tahan tubuh merupakan hal yang penting untuk dilakukan terutama di masa pandemi ini. Masyarakat dituntut untuk bisa menjaga kesehatan tubuhnya.Selain rutin berolahraga, kamu juga dianjurkan menerapkan pola hidup sehat . Salah satunya dengan mengonsumsi makanan tinggi nutrisi seperti buah-buahan.Pedoman Gizi Seimbang dari Kemenkes menganjurkan orang Indonesia untuk mengonsumsi 400-600 gram sayur dan buah per hari. Namun pada kenyataannya, sebanyak 95 persen orang Indonesia masih kurang konsumsi buah dan sayur. Dan ini pun masih jauh dari standar yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) yang menganjurkan bahwa sebaiknya kita mengonsumsi 150 gram buah per hari.Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2011-2020 juga menunjukkan bahwa secara rata-rata, konsumsi buah keluarga Indonesia hanya naik 15 persen dalam kurun waktu 10 tahun, dari 39,44 Kkal menjadi 45,37 Kkal. Padahal, buah-buahan, terutama yang mengandung vitamin C, seperti jambu biji, memiliki banyak manfaat untuk menjaga daya tahan tubuh.“Untuk mendukung imunitas, diperlukan asupan nutrisi yang cukup. Contoh nutrisi yang penting untuk menunjang imunitas adalah vitamin C. Misalnya dari buah-buahan, salah satu sumber vitamin C yang tinggi adalah jambu biji,” jelas dr. Abie Noya, konsultan medis Alodokter.Dalam 150 gram buah jambu biji, terkandung 380 mg vitamin C. Artinya, kandungan vitamin C dalam buah jambu biji bahkan lebih tinggi dari buah jeruk.“Dalam masa pandemi, vitamin C juga berperan penting untuk membantu pencegahan infeksi dan pemulihan pasca infeksi, termasuk infeksi virus Corona. Apalagi pada dasarnya vitamin C memang punya andil dalam sistem daya tahan tubuh untuk melawan penyebab infeksi, baik bakteri maupun virus. Tak hanya itu, vitamin C juga merupakan antioksidan yang bisa membantu mengurangi peradangan dan mencegah kerusakan sel lebih jauh,” tambah dr. Abie.Itulah mengapa, penting bagi keluarga Indonesia untuk memenuhi asupan vitamin C harian hingga 100 persen, sesuai kebutuhan harian yang dianjurkan berdasarkan usia melalui asupan sehari-hari.