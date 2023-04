6 Manfaat Minum Teh Tawar Hangat untuk Kesehatan

(Menurut dr. Uma Naidoo, teh hijau dapat membantu mengembangkan resistansi terhadap stres, dan berpotensi menurunkan risiko penyakit Alzheimer. Kandungan polifenol dalam teh bisa melindungi sel dari kerusakan. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)

Manfaat teh tawar

Teh mengandung nutrisi pencegah penyakit. Teh tidak mengandung kalori atau makronutrien dalam jumlah yang signifikan. Namun, itu memang mengandung antioksidan kuat dan senyawa penunjang kesehatan, terutama dari polifenol, zat yang ditemukan pada tumbuhan, seperti katekin.Saat udara panas, segelas es teh bisa melenyapkan dahaga. Tapi, kala cuaca dingin, secangkir teh hangat sangat cocok untuk dinikmati. Selain menghangatkan tubuh, teh hangat juga bisa untuk menenangkan diri kala menghadapi stres. Tak heran jika teh menjadi minuman paling populer di dunia setelah air putih.Bila ingin mengurangi gula, kamu bisa mengonsumsi teh tawar. Ya, teh tawar panas adalah minuman sederhana yang kaya khasiat.Teh tawar panas bisa diracik dari teh celup atau teh daun. Teh hijau tanpa pemanis dan teh hitam adalah jenis yang paling banyak dipelajari untuk manfaat kesehatannya.1. Membantu mencegah beberapa jenis kanker. Minum teh hitam dikaitkan dengan 21 persen penurunan risiko kematian akibat kanker secara umum, dan minum satu cangkir teh hijau per hari dikaitkan dengan 11 persen penurunan risiko kanker endometrium.2. Mengurangi risiko penyakit jantung. Dua cangkir teh per hari dapat mengurangi risiko penyakit jantung, dan tiga cangkir teh hijau per hari dapat mengurangi risiko kematian jantung hingga 26 persen.3. Konsumsi teh secara teratur dapat sedikit mengurangi tekanan darah.4. Minum empat cangkir teh per hari diketahui dapat mengurangi risiko diabetes tipe 2 sebesar 10 persen.5. Minum teh dikaitkan dengan penurunan lemak tubuh. Polifenol teh hitam dapat membantu mencegah obesitas, dan teh hijau dapat membantu meningkatkan metabolisme.6. Meningkatkan kesehatan otak. Minum teh dapat mengurangi risiko depresi dan kondisi neurodegeneratif seperti penyakit Alzheimer.Teh hangat adalah minuman lezat yang tersedia dalam berbagai variasi dan rasa. Namun, ada baiknya bila berhati-hati saat menyiapkan dan meminum teh panas. Idealnya biarkan dingin hingga 60° Celsius atau lebih rendah sebelum disajikan untuk dinikmati.