Ide Me Time Produktif yang Asyik saat Weekend

Hingga saat ini pandemi covid-19 belum kunjung mereda, hal itu memaksa kamu untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Di tengah berbagai kesibukan, menghabiskan waktu dengan melakukan kegiatan yang kita sukai jadi stress release yang ampuh untuk kesehatan mental.Enggak hanya untuk hiburan semata, namun perasaan “being on my own” juga bisa jadi kesempatan untuk refleksi diri. Nah, weekend jadi waktu yang pas untuk melakukan kegiatan yang dapat menyenangkan diri sendiri. Beberapa di antaranya juga kegiatan yang bisa membuat kamu tetap produktif.Pernah enggak mengalami nonton film yang diadaptasi dari novel? Kalau dibandingin baca novelnya notabene kamu merasa kecewa. Dengan tulisan kamu bisa membangun imajinasi lebih liar.Otomatis kamu punya kadar kepuasaan yang lebih tinggi saat membayangkan reka adegan dibanding menonton film yang visualnya sudah jadi. Dengan membaca kamu bisa merasakan emosi dan perasaan karakter yang ada di dalamnya. Banyak penelitian juga mengungkapkan kalau kebiasaan membaca bisa membantu kamu melatih rasa empati.Hampir sama dengan membaca, melatih empati secara pasif bisa kamu lakukan dengan menonton film. Pernah enggak menonton film tragedi bener-bener mengaduk-aduk emosi macam series Breaking Bad? Tanpa sadar kamu lagi diajak berempati dalam jalan cerita di dalamnya, lho. Kamu juga bisa menonton film dokumenter untuk menambah pengetahuan dan melihat realitas yang ada dalam masyarakat.Kegiatan memodifikasi atau membuat berbagai benda yang dilakukan sendiri bisa jadi kegiatan yang menyenangkan selama weekend. Enggak perlu bingung, kamu juga bisa memanfaatkan internet untuk menemukan informasi mengenai cara pembuatan ataupun hasil jadi beragam kreasi DIY atau make over sesuatu. Kamu bisa membuat galeri di dinding living room, bantal dari kain atau pakaian yang enggak terpakai dan lain sebagainya.Kegiatan main enggak harus identik dengan gadget, lho. Terlebih sekarang banyak banget inovasi board game yang bisa dimainkan. Mulai dari monopoli, ulang tangga, catur, scrabble dan masih banyak lagi board game yang selain menyenangkan juga membuat kebersamaan dalam keluarga lebih terasa.Diah Puspita Susila, Brand Manager Piattos mengatakan berbagai kegiatan tersebut ada baiknya ditemani dengan camilan."Baru nih, Piattos Barbeque with Black Pepper Dipping Sauce dan Piattos Sambal Geprek with Barbeque Dipping Sauce! Terbuat dari kentang pilihan dan berkualitas dengan bentuk “hexagonal” yang unik, tekstur lembut dan ukuran yang pas untuk sekali gigit dan kaya akan bumbu bikin me time di rumah jadi lebih bewarna,” ucapnya.Piattos Premium Series menjadi lebih spesial karena adanya tambahan saus dipping premium didalamnya. Saus ini menyajikan kelezatan 2 rasa yang berbeda yakni Saus Black Pepper dan Saus Barbeque disertai bentuk kemasan premium yang kokoh.Dia menuturkan, Piattos Premium adalah snack keripik kentang pertama di Indonesia dengan kombinasi rasa yang nikmat dan dipping sauce premium yang bisa kamu cocol dan bikin hari kamu jadi lebih sultan! Piattos Premium bisa kamu dapatkan di Alfamart dan Indomaret terdekat dan secara online di Blibli dan JDID. Yuk, bikin semua aktivitas di rumah jadi lebih dan menyenangkan dengan Piattos Premium Dipping.