Awas, Stres Bisa Bikin Kamu Menderita 6 Penyakit Ini

Menurut sebuah survei yang diterbitkan pada Maret 2022 oleh American Psychological Association (APA), sebanyak 87 persen orang dewasa setuju bahwa dua tahun terakhir ini ditandai oleh krisis demi krisis.Sebut saja, terjadinya perang di Ukraina, inflasi, pandemi covid-19 yang masih sebagian berulang, sampai kekhawatiran ekonomi yang memicu stres baru.Meskipun jenis stresor ini mungkin terasa berlebihan, penting untuk diingat bahwa tidak semua stres yang kita hadapi itu buruk. National Institutes of Health (PDF) mengatakan stres adalah "bagaimana tubuh dan otak merespons" tuntutan.Ketika tuntutan lebih dari yang dapat diatasi, kamu mulai merasa stres, menurut sebuah komentar tentang stres dan penyakit psikologis yang diterbitkan di JAMA.Respons tubuh terhadap jenis stresor ini terkadang dapat membantu — memberi kita ledakan energi untuk menjauh dari bahaya atau bekerja dengan baik di bawah tekanan, jelas Michelle Dossett, MD, PhD, spesialis penyakit dalam dan pengobatan integratif di University of California di Davis.Namun, stressor jangka panjang memiliki efek yang berbeda. “Stres yang berlangsung bertahun-tahun atau lama biasanya merupakan jenis stres terburuk,” kata Bert Uchino, PhD, seorang profesor psikologi di University of Utah di Salt Lake City, yang memelajari stres pada populasi yang menua.

Lantas, penyakit apa saja yang bisa ditimbulkan bila kamu menderita stres tingkat tinggi?

(Dalam American Heart Association disebutkan bahwa stres dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, yang dapat menimbulkan risiko serangan jantung dan stroke. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

Survei informal APA dari tahun 2013 tentang stres dan tidur menemukan hubungan di kedua arah. Sebanyak 43 persen dari hampir 2.000 orang dewasa yang disurvei melaporkan bahwa stres telah menyebabkan mereka terbangun di malam hari setidaknya satu kali dalam sebulan terakhir.Saat mereka tidak tidur nyenyak, 21 persen dilaporkan merasa lebih stres. Dan di antara orang dewasa dengan tingkat stres yang dilaporkan sendiri lebih tinggi, 45 persen mengatakan mereka merasa lebih stres saat tidak cukup tidur.Seperti yang dilansir dari Everyday Health, stres dapat memengaruhi motilitas gastrointestinal. Yaitu bagaimana makanan bergerak melalui sistem pencernaan, meningkatkan peluang untuk mengalami sindrom iritasi usus, kondisi radang usus, gastroesophageal reflux, sembelit, diare, dan ketidaknyamanan. Semua hal itu dapat dipengaruhi oleh stres.Beberapa kondisi nyeri kronis seperti migrain dan nyeri punggung bawah dapat disebabkan, dipicu, atau diperparah oleh otot tubuh yang menegang. Banyak nyeri punggung bawah kronis terkait dengan stres.Sebuah tinjauan yang diterbitkan pada tahun 2017 meneliti tumpang tindih antara stres kronis dan nyeri kronis, menemukan bahwa kedua kondisi tersebut dapat memicu respons serupa di otak, terutama di hippocampus dan amigdala.Stres kronis telah lama dikaitkan dengan hasil kesehatan jantung yang memburuk. Bagian dari respons stres adalah percepatan detak jantung dan penyempitan pembuluh darah, berkat hormon stres adrenalin, noradrenalin, dan sinyal kortisol.Jika tubuh tetap dalam keadaan ini untuk waktu yang lama, seperti yang terjadi pada stres kronis, jantung dan sistem kardiovaskular mungkin rusak."Emosi dan stres negatif dapat berkontribusi pada serangan jantung," ujar Dr Dossett. Satu meta-analisis yang diterbitkan dalam Jurnal Kerja, Lingkungan dan Kesehatan Skandinavia, misalnya, menemukan 50 persen peningkatan risiko penyakit kardiovaskular terkait dengan tingkat tinggi. dari stres kerja.Banyak kondisi inflamasi diperparah oleh stres, dan itu termasuk kondisi autoimun seperti multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, lupus, psoriatic arthritis, dan psoriasis. Sebuah studi populasi Swedia yang diterbitkan dalam JAMA edisi Juni 2018 menemukan pasien dengan gangguan stres lebih mungkin mengembangkan gangguan autoimun.Ada beberapa bukti dalam penelitian pada manusia yang menunjukkan bahwa stres dapat berperan dalam timbulnya kanker. Salah satu alasan yang mungkin mengapa stres dapat menyebabkan beberapa jenis kanker, stres dapat mengaktifkan respons peradangan otak dan tubuh, serta merangsang kelenjar adrenal untuk melepaskan hormon stres yang disebut glukokortikoid.Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terlalu banyak jenis peradangan ini sebagai akibat dari stres kronis dalam tubuh adalah alasan mengapa stres dapat dikaitkan dengan kanker.