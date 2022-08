Konsumsi Serat hingga Olahraga, Begini Caranya Mengatasi Sembelit

1. Makan dengan benar

2. Tetap terhidrasi

3. Perbanyak konsumsi serat

4. Olahraga

Ketika perut terasa kembung atau sembelit tentu tidak menyenangkan, bukan? Bahkan, rasa tidak enak akibat kembung dapat menyebabkan sakit perut yang tak tertahankan.Namun, kamu tak perlu khawatir lagi! Mulai sekarang, kamu dapat melancarkan sistempencernaan dan menghilangkan ketidaknyamanan dengan beberapa cara alami.Melansir Times of India, inilah lima cara alami paling ampuh untuk mengatasi gangguan pencernaan agar kamu tetap aktif dan bahagia:Peristaltik adalah proses pencernaan dari awal sampai akhir yang dipicu saat makanan dikonsumsi dan mengalir ke kerongkongan. Pencernaan tergantung pada seberapa banyak kamu makan. Jika kamu diet atau makan terlalu sedikit, bisa mengakibatkan sembelit. Jadi, untuk mencerna makanan, kamu perlu makan dengan benar. Saat kamu mengunyah makanan dengan benar, kerja perutmu akan berkurang karena makanan sudah terfragmentasi menjadi potongan-potongan kecil, sehingga mudah diserap oleh tubuh.Minum cukup air sepanjang hari dapat mendukung pencernaan yang sehat. Air membantu memecah makanan sehingga tubuhmu dapat menyerap nutrisi darinya. Namun, berbagai faktor dapat memengaruhi jumlah air yang harus kamu minum. Pastikan untuk minum setidaknya dua liter air setiap hari atau sesuaikan dengan kebutuhan tubuhmu.Serat membantu mempercepat pergerakan makanan ke usus besar. Makan cukup serat dapat mempercepat proses pencernaan. The Food Drug Associated merekomendasikan untuk mengonsumsi 28 gram serat setiap hari. Cobalah makan lebih banyak sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang polong dan kacang-kacangan untuk meningkatkan serat dalam makanan harianmu.Terkadang saat kamu merasa tidak nyaman karena kembung, hal terbaik yang harus dilakukan adalah bangun dan bergerak.Sebuah studi menemukan waktu transit makanan antara orang beristirahat dan mereka yang berolahraga. Hasilnya, orang yang berolahraga telah mengurangi waktu transit makanan hingga 15 jam. Para peserta ini bisa bersepeda, berlari atau berjalan kaki.Bila, kamu merasa sembelit atau kembung, hal terbaik yang dapat dicoba adalah berjalan-jalan cepat atau berolahraga ringan.