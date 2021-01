Termasuk Bisa Menghilangkan Bau Mulut, Ini Sejumlah Manfaat Air Lemon

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Lemon biasanya sering digunakan untuk menambahkan rasa makanan. Selain itu, jeruk asam ini juga bisa dibuat jadi minuman yang segar dan bermanfaat untuk kesehatanmu.



Dikutip dari Healthline, berikut manfaat jeruk lemon:

1. Sumber vitamin C yang baik

Buah jeruk seperti jeruk lemon ini kaya akan vitamin C, antioksidan utama yang membantu melindungi sel dari radikal bebas yang merusak. Menurut sumber, satu jus jeruk nipis menyediakan sekitar 18,6 miligram vitamin C. Jumlah harian yang direkomendasikan untuk orang dewasa adalah 65 hingga 90 miligram.

2. Mendukung penurunan berat badan

Penelitian telah menunjukkan bahwa antioksidan polifenol yang ada pada lemon, secara signifikan mengurangi penambahan berat badan pada tikus yang diberi makan berlebihan untuk memicu obesitas. Dalam studi tikus ini, senyawa antioksidan juga mengimbangi efek negatif pada kadar glukosa darah dan meningkatkan resistensi insulin, dua faktor utama dalam perkembangan diabetes tipe 2.



Meski hasil yang sama perlu dibuktikan pada manusia, bukti anekdot kuat bahwa air lemon mendukung penurunan berat badan. Apakah ini karena orang merasa kenyang karena minum banyak air atau minuman lemon itu sendiri masih belum jelas.

3. Meningkatkan kualitas kulit

Vitamin C yang ditemukan dalam lemon dapat membantu mengurangi kerutan kulit, kulit kering akibat penuaan, dan kerusakan akibat sinar matahari. Kendati begitu, cara air lemon memperbaiki kulit masih kontroversial,



Ttetapi satu hal yang pasti, jika kulit kamu kehilangan kelembapan, maka kulit menjadi kering dan rentan keriput. Jadi pastikan selalu terhidrasi ya.



4. Menyegarkan napas

Pernahkah kamu mengoleskan lemon pada tangan kamu untuk menghilangkan bau bawang putih atau bau menyengat lainnya? Nah, lemon bisa menjadi obat tradisional yang bisa menghilangkan bau mulut karena makan makanan dengan bau yang kuat seperti bawang putih, bawang merah, atau ikan.



Kamu dapat menghindari bau mulut dengan meminum segelas air lemon setelah makan dan di pagi hari. Lemon dianggap merangsang air liur dan air juga membantu mencegah mulut kering, yang bisa memicu bau mulut akibat bakteri.

5. Mencegah batu ginjal

Asam sitrat dalam lemon dapat membantu mencegah batu ginjal. Sitrat, salah satu komponen asam sitrat, secara paradoks membuat urine menjadi kurang asam dan bahkan dapat memecah batu-batu kecil. Minum air lemon tidak hanya membuat kamu mendapatkan sitrat, tetapi juga menjadi air yang kamu butuhkan untuk membantu mencegah atau membuang batu.

