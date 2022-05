Mengkhawatirkan, Satu Sekolah dengan 100 Pasien Lebih Terkena Tumor Otak

(Lebih dari 100 orang yang memiliki koneksi ke sekolah menengah yang sama di New Jersey telah didiagnosis dengan tumor otak langka. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Lebih dari 100 orang yang memiliki koneksi ke sekolah menengah yang sama di New Jersey telah didiagnosis dengan tumor otak langka, meningkatkan kekhawatiran atas hubungan antara sekolah dan kasus kanker. Hal ini diberitakan oleh LiveScience.Seperti dilansir dari Deseret, pada tahun 1999, ditemukan pula kasus tumor pada lebih dari 100 orang dalam komunitas yang sama. Al Lupiano didiagnosis dengan neuroma akustik, yang merupakan jenis tumor otak jinak. Neuroma akustik adalah tumor jinak yang tumbuh di saraf penghubung antara telinga dan otak.Lupiano berhasil dirawat karena tumornya, namun efek yang ditimbulkan berlangsung lama, seperti tuli ringan, kelelahan dan pusing.Dan menurut NBC New York 20 tahun kemudian, istrinya didiagnosis dengan tumor yang sama. Setelah mengetahui bahwa pasangan itu memiliki tumor yang sama, dokter pun sangat terkejut. Dokter menyatakan, jarang suami - istri memiliki tumor yang sama. Lupiano dan istri pun tak kalah kaget.Tidak sampai di situ, adik Lupiano, Angela DeCillis, awalnya juga didiagnosis memiliki tumor jinak. Sampai kemudian para dokter menemukan glioblastoma ganas, yang merupakan bentuk kanker agresif. Glioblastoma atau yang juga disebut dengan glioblastoma multiforme adalah salah satu jenis kanker ganas yang tumbuh di otak atau sumsum tulang belakang.DeCillis pun meninggal. Dan Lupiano pun mencari melalui Facebook untuk melihat apakah ada orang lain di komunitas yang pernah mengalami masalah yang sama. Semenjak itu, setidaknya 110 orang yang memiliki koneksi ke Colonia High School di Woodbridge, New Jersey, telah melaporkan diagnosis tumor langka.Penyelidikan federal pun dilakukan. Penyelidikan oleh Badan Perlindungan Lingkungan sedang dilakukan untuk menentukan apakah lebih dari 100 kasus ini adalah kelompok kanker, atau hanya kebetulan."Setiap inci Sekolah Menengah Colonia sedang diuji radiasi untuk menentukan apakah ada hubungan antara sekolah dan jumlah kasus kanker yang didiagnosis di antara mantan siswa dan staf di antara mantan siswa dan staf. Hal ini dikabarkan oleh NBC New York.Akhirnya, Lupiano yang juga seorang ilmuwan lingkungan berpengalaman, menunjuk ke pabrik pengambilan sampel di Middlesex, New Jersey, sebagai faktor potensial terkait dengan tumor.Pabrik ini ahnya 30 menit berkendara dari Colonia High School, telah digunakan sebagai fasilitas pengujian untuk beberapa bijih yang berbeda untuk digunakan dalam program energi atom awal bangsa."Pabrik itu didekontaminasi (dilakukan proses pembersihan suatu benda atau zat untuk menghilangkan zat pencemar) pada 1960-an, tetapi yang gagal dinilai adalah potensi limpasan bahan radioaktif ke masyarakat sekitar," ujar Divisi New York dari Korps Insinyur Angkatan Darat AS kepada Fox News.Lupiano menyatakan dalam sebuah posting Facebook bahwa pengujian untuk radiasi dan radon (gas radioaktif) telah disimpulkan, dan hasilnya akan tersedia dalam dua atau tiga minggu.