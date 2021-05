Studi: Alkohol Buruk untuk Kesehatan Otak dan Sistem Saraf

(Konsumsi alkohol dalam jumlah moderat juga dikaitkan dengan lebih banyak efek samping yang merugikan pada otak. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

Jika kamu berpikir bahwa minum alkohol satu atau dua gelas per hari bermanfaat untuk kesehatan , sayangnya hal tersebut tidak benar. Para peneliti dari Universitas Oxford mengajakmu untuk menjauhi alkohol sama sekali.Studi terbaru yang ditemukan oleh mereka, menemukan bahwa minum alkohol sekalipun dalam jummlah yang kecil sangat berdampak buruk bagi kesehatan otak dan sistem saraf.Dengan tujuan untuk memeriksa apakah ada ambang batas seberapa banyak alkohol berbahaya bagi otak, tim peneliti psikiatri dan kesehatan preventif di Universitas Oxford menganalisis data sebelumnya dari 25.400 peserta dimana hanya 5 persen yang bukan peminum alkohol.Data tersebut mencakup usia partisipan, pendidikan, status merokok, tekanan darah, kebiasaan olahraga, tes memori, catatan rawat inap, konsumsi alkohol yang dilaporkan sendiri, dan ukuran otak serta kesehatan otak berdasarkan scan MRI Para peneliti ingin membantah pernyataan sebelumnya yang menyebutkan bahwa minum alkohol 14 kali per minggu termasuk ke dalam risiko rendah.Setelah menjalankan data mereka terhadap pemindaian otak dan catatan kesehatan lainnya, mereka menemukan bahwa memang tidak ada jumlah minimal dalam mengonsumsi alkohol.Secara khusus, penelitian itu mengungkapkan bahwa konsumsi alkohol yang lebih tinggi per minggu dihubungkan dengan hasil gray matter yang lebih rendah. Gray matter menghubungkan otak dan tulang belakang untuk membantu memfasilitasi pemberian sinyal ke seluruh sistem saraf pusat.Para peneliti juga mengidentifikasi adanya hubungan negatif antara konsumsi alkohol dan white matter pada otak, yang membantu menyusun sumsum tulang belakang. Peneliti juga menyimpulkan bahwa tidak ada jumlah aman untuk alkohol yang bisa dikonsumsi dan aman bagi otak.Konsumsi alkohol dalam jumlah moderat juga dikaitkan dengan lebih banyak efek samping yang merugikan pada otak, yang mungkin selama ini belum diketahui. Pedoman untuk mengonsumsi alkohol dalam jumlah aman, harus diperhitungkan kembali serta efeknya pada otak.