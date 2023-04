Kolesterol Terkendali Lebih Cepat dengan Bantuan Teknologi Laser

Apakah itu teknologi laser?

Kolesterol dan tekanan darah tinggi merupakan dua faktor risiko yang menyebabkan komplikasi pada tubuh. Jika tidak segera diatasi dapat memicu penyakit yang berakibat fatal.Kondisi tersebut pernah dialami oleh Edi Mulyadi Wijaya. Pria berusia 49 tahun ini pernah mengalami stroke sementara (Transient Ischemic Attack) sebanyak lima kali.TIA merupakan kondisi terganggunya aliran darah ringan di dalam otak yang mengakibatkan serangan stroke yang bersifat sementara (umumnya gejala akan membaik dalam waktu 24 jam). Edi menduga mengalami stroke sementara yang ia alami karena kadar kolesterol tinggi, yaitu 147 dan trigliserida 202. Tekanan darah tinggi dengan tensi 150-160. Anggota tubuh sebelah kanan bahkan sempat melemah."Serangan terjadi 5 menit, 5 menit, kemudian 10 menit, yang terakhir antara 15-20 menit. Itu untungnya langsung membaik," kata Edi pada program acara Go Healthy di Metro TV.Praktisi kesehatan Nurman Saputra menyebutkan masyarakat umumnya mengenal TIA sebagai stroke sesaat."Sementara kondisi TIA itu adalah jika terjadinya defisit neurologis tapi membaik dalam 24 jam. Jadi kondisi kelemahan anggota tubuh yang dialami akan sembuh total dalam 24 jam. Namun jika dalam 24 jam kondisinya menetap, itu kita sebut stroke. Perlu diingat bahwa stroke sesaat atau TIA sering diikuti dengan stroke yang menetap." kata Nurman.Tak mau kondisinya semakin parah, Edi mulai memperbaiki pola hidup dan rutin menggunakan teknologi laser untuk membantu mengendalikan kolesterol dan tekanan darah tinggi.Kini kondisi kesehatan Edi jauh lebih baik Anggota tubuh yang sempat lemah kini sudah lebih bertenaga. Kolesterol dan tensinya pun sudah normal."Sekarang tensi darah 110-120 per 80," ujar Edi.Praktisi kesehatan Boyke Dian Nugraha mengapresiasi progres kesehatan Edi. Berkat tekad kuat dan komitmen untuk sehat, Edi kini kembali hidup normal."Pak Edi berhasil kembali normal karena dia take action. Mengubah pola hidup, pola makan, dan dibantu teknologi laser. Aliran darahnya menjadi lancar, tidur lebih nyenyak," ucap Boyke.Teknologi laser yaitu sebuah teknologi yang didesain untuk memproduksi sinar laser. Jika sebelumnya hanya terdapat satu laser berwara merah, saat ini sudah ada tiga sinar laser, yakni laser merah, sinar biru, dan sinar kuning.Teknologi laser terpercaya yang bisa Anda gunakan adalah Dr Laser dari Gogomall. Dr Laser menggunakan laser dengan intensitas rendah (low level laser). Teknologi laser membantu supaya darah kita tetap terjaga baik. Teknologi laser juga mengoptimalkan metabolisme sel di tubuh kita, membantu mengendalikan kolesterol dan gula darah."Teknologi laser ini dibuat untuk membantu mengatasi pengentalan darah agar aliran darah menjadi lebih lancar. Oksigen dan nutrisi bisa sampai ke semua organ vital seperti otak, jantung, dan ginjal. Kadar gula darah bisa lebih terkendali karena ketika teknologi laser, metabolisme meningkat, sehingga dapat meningkatkan proses perubahan gula darah dan kolesterol, menjadi energi," kata praktisi kesehatan Boyke Dian Nugraha.Teknologi laser juga dapat membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah dengan membantu menguraikan gumpalan darah, mencegah penempelan sel keping darah, dan juga membantu meningkatkan elastisitas pembuluh darah, sehingga tekanan darah menjadi lebih terkendali. Dapat digunakan oleh Anda yang menderita hipertensi atau tensi tinggi, diabetes atau gula darah tinggi, kolesterol tinggi, penyakit jantung, stroke, maupun oleh Anda yang tidak memiliki keluhan penyakit, sebagai bentuk pencegahan. Gunakan teknologi laser sekarang juga sebagai pelengkap gaya hidup sehat Anda.Teknologi laser terpercaya yang dapat Anda gunakan adalah Dr Laser dari Gogomall. Dr Laser digunakan di pergelangan tangan kiri sehingga sinarnya akan menyinari pembuluh nadi dan titik akupuntur di pergelangan tangan. Cukup gunakan sehari dua kali dengan durasi 15-60 menit.