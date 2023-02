Memasuki Tahun Terakhir jadi Gubernur, Ini Persembahan Ridwan Kamil untuk Para Pelari

Press Conference Pocari Sweat Run Indonesia 2023. (Foto: Nandhita/Medcom.id)

(FIR)

: Ridwan Kamil berjanji akan memberikan sesuatu yang berbeda pada tahun terakhirnya menjabat Gubernur Jawa Barat. Ya, pria yang akrab disapa Kang Emil ini akan mendesain medali finisher secara spesial untuk acara Pocari Sweat Run pada Juli 2023 mendatang.Pocari Sweat Run yang merupakan hajatan tahunan PT Amerta Indah Otsuka, kembali memilih Bandung sebagai tempat perhelatan pada 2023. Pada gelaran tahun ke-10 ini, ditargetkan akan ada 30 ribu yang ikut berpartisipasi, baik secara luring maupun secara virtual se-Indonesia.Marketing Director PT Amerta Indah Otsuka, Puspita Winawati, mengatakan di masa pandemi silam, Pocari Sweat Run Indonesia menyesuaikan format acara dengan kondisi yang ada. Kegiatan lari tidak hanya diikuti secara luring, tapi juga secara virtual."Upaya itu membuat jumlah partisipan naik drastis dengan melibatkan komunitas lari di 100 kota," ujar Wina.Pada lomba nanti, Ridwan Kamil bakal memimpin flag off utama di ajang tersebut. Bertempat di Bandung, ia mendukung penuh Pocari Sweat Run Indonesia 2023 sebagai ajang olahraga yang menyehatkan masyarakat.Salah satu bentuk dukungan penuh Kang Emil adalah, ia akan mendesain medali finisher secara spesial. Tujuannya agar tidak hanya menjadi hiasan semata di rumah."Termasuk saya mendesain medalinya juga agar tidak menjadi pajangan biasa, kan harus jadi keren. Kebetulan tahun terakhir jadi gubernur," ujar Ridwan Kamil saat sesi Press Conference di The Langham Hotel, Jakarta.Pada dasarnya, menurut Kang Emil, kegiatan Pocari Sweat Run 2023 memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi warga dalam skala wisata serta kuliner. Demi mendukung kesuksesan acara tersebut, ia menyebut Pemprov Jabar telah berkomitmen dalam membantu segala bentuk perizinan dan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan."Pemprov Jabar selalu terdepan untuk mendukung acara, karena benefit ke kami branding-nya luar biasa, ekonomi juga. Bayangkan saja 11.000 yang datang ke Bandung. Dampaknya ke wisata kuliner dan lain-lain," beber Kang Emil."Makanya saya dukung. Saya dukung juga tidak hanya seremoni flag off, saya ikut lari juga menunjukkan komitemen itu" pungkas suami dari Atalia Praratya.